Нестандартный брак, измены и не только: громкие скандалы в королевских семьях

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри этой весной женился на американской актрисе Меган Маркл, которая ради семейной жизни решила отказаться от карьеры в шоу-бизнесе. Несколько месяцев они скрывали свой роман, но папарацци рассекретили близкие отношения Гарри с Меган, после чего на Маркл началась настоящая травля. Ее преследовали фотографы, дежурившие прямо у ее дома, а в Сети и СМИ начали едко шутить о том, что внук самой королевы закрутил роман с чернокожей разведенной (она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном) и далеко не самой успешной актрисой, которая к тому же старше на три года. В итоге на официальной странице Кенсингтонского дворца появилось официальное подтверждение связи Меган и Гарри, в котором королевская семья призвала всех оставить Маркл в покое:

«СМИ перешли черту. Его девушка Меган Маркл стала объектом морального притеснения. Многие из подобных заявлений были опубликованы на первых полосах газет. Во всех этих заметках и статьях, соцсетях, комментариях содержался откровенный сексизм и расизм. <...> Принц Гарри обеспокоен безопасностью мисс Маркл и глубоко разочарован тем, что был не способен защитить ее. В корне неправильно, что спустя несколько месяцев после отношений с ним мисс Маркл стала объектом столь бурного интереса к ее персоне. Он знает, многие скажут, что это "цена, которую она должна заплатить" и "часть игры". Он с этим категорически не согласен. Это не игра — это жизнь, ее и его».

Первая официальная гей-свадьба в истории британской королевской семьи