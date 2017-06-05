Эти знаменитости утверждают, что в мужских телах чувствовали себя несчастными и нелепыми, а наслаждаться жизнью смогли только после того, как сделали операцию по смене пола. Пока часть общества их критикует, сами они пытаются доказать, что с помощью врачей просто исправили ошибку природы.

Лаверн Кокс

Позади у Родерика Кокса издевательства одноклассников, попытка суицида и год в психиатрической клинике. Почувствовать себя счастливым человеком он смог, только сделав операцию по смене пола и став женщиной с пышными формами по имени Лаверн. На сегодняшний день Лаверн является успешной актрисой, продюсером и адвокатом представителей ЛГТБ-сообщества, первой транcсексуальной женщиной, номинированной на престижную телепремию «Эмми», и попавшей на обложку журнала Time.

«Если кому-то необходимо выразить свой пол так, что он будет отличаться от остальных, это нормально. О таких людях тоже должно заботиться здравоохранение. Над ними не должны издеваться», — заявила Лаверн Кокс в интервью журналу Times, включившему ее пару лет назад в список самых влиятельных людей года.

Кейтлин Дженнер

Олимпийский чемпион в многоборье Брюс Дженнер решил круто изменить свою жизнь пару лет назад. Брюс отметил 65-летие, развелся с супругой Крис Дженнер (продюсером реалити о собственной семье и главой знаменитого клана Кардашьян) и заявил, что в душе он чувствует себя женщиной — и появился на обложке Vanity Faire в женском боди и с заголовком «Зовите меня Кейтлин».

Финальная точка в списке многочисленных пластических операций была поставлена в январе этого года, когда Кейтлин сделала последнюю операцию по смене пола и окончательно стала женщиной. «Да, я во всех смыслах женщина. Люди видят меня другим. Они ищут во мне мужественную сторону, но мое сердце, моя душа и все, что я делаю в жизни, — это часть меня. И женская сторона — тоже часть меня. Я тот, кто я есть. Во мне гораздо больше женского, чем мужского. Людям трудно это понять, но такова моя натура», — заявила Дженнер.

Андреа Пежич

Манекенщик Андрей Пежич всегда выглядел женственно, свободно экспериментировал со стилем, отращивая длинные белокурые волосы и надевая женскую одежду. В 2011 году на Неделе высокой моды в Париже он вышел на подиум сразу на двух шоу эпатажного дизайнера Жана-Поля Готье, приняв участие в показах и мужской, и женской коллекции. В том же году мужской журнал FHM включил Андрея в список ста самых сексуальных женщин мира — таковы были результаты голосования читателей.

В итоге Пежич решился на кардинальные перемены — сделал операцию по смене пола и заявил, что его теперь зовут Андреа. В прошлом году появились слухи о том, что Андреа выходит замуж. Пока свадьба модели так и не состоялась, однако в одном из интервью она заявила, что мечтает о семье и детях.

Лилли Вачовски

Сценаристы, режиссеры и продюсеры Ларри и Энди Вачовски, известные на весь мир своими фильмами «Матрица» и «Облачный атлас», в зрелом возрасте решились на смену пола и стали сестрами Вачовски — Ланой и Лилли. Не успели все привыкнуть к новому Ларри, который начал появляться на красных дорожках в измененном теле женщины по имени Лана с ярко-розовыми волосами, как появились новости о втором брате.

Энди стал женщиной, последовав примеру старшего брата, и откровенно рассказал о своем опыте: «Быть трансгендером трудно. Мы живем в бинарном гендерном мире, которым управляет большинство. Это значит, что если ты трансгендер, то тебе приходится сталкиваться с жестокой реальностью: до конца своей жизни ты будешь находиться в мире, который будет откровенно враждебен к тебе. <...> Мне повезло. Меня поддерживала семья, я могу позволить себе врачей и терапевтов, которые помогли мне пережить весь процесс. Трансгендерные люди без поддержки, средств и привилегий лишены подобной роскоши. И многие не выживают».

Дана Интернэшнл

Еще до триумфа «бородатой леди» Кончиты Вурст шороху на «Евровидении» навела Дана Интернэшнл. Дана стала победительницей конкурса в 1998 году с песней Diva. Началось все с того, что в 16 лет Ярон Коэн пел в израильских клубах, переодевшись женщиной. Добившись мировой популярности и заработав достатоточно денег, Ярон сделал операцию по смене пола, официально став Шарон Ярон, выступающей под псевдонимом Dana International.

Алексис Аркетт

Представитель известной голливудской семьи Роберт Аркетт сменил пол в 38 лет. Став женщиной по имени Алексис, актриса снялась в фильмах «Криминальное чтиво» и «Невеста Чаки», а также появилась в клипе Робби Уильямса She's Madonna. В прошлом году Алексис Аркетт скончалась от СПИДа.

Леа Ти

Леа Ти является одной из самых известных и успешных моделей-транссексуалов. В 2011 году начинавший карьеру с должности ассистента стилиста Леандро Сересо сделал финальную операцию по смене пола и стал женщиной. Леа Ти успешно сотрудничает с такими всемирно известными брендами, как Givenchy и United Colors of Benetton, и регулярно появляется на обложках глянцевых изданий.

Кармен Каррера

Кристофер Роман усердно поработал над собой, чтобы из довольно субтильного парня превратиться в успешную модель с аппетитными формами по имени Кармен: принимал гормоны, увеличил грудь, изменил форму носа, вставил имплантаты в щеки, а затем и «перешел грань между мужчиной и женщиной, из-за которой не возвращаются». Обо всех изменениях своего тела Кармен открыто рассказывала многочисленным поклонникам, выкладывая после операций ролики в Сеть.

Челси Мэннинг

Эта история скорее похожа на кино, чем на реальность. В мае информатор скандально известного разоблачительного ресурса WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу. До смены пола Брэдли Мэннинг был приговорен к 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж (он передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов о военных операциях США в Ираке и Афганистане). Во время заключения Мэннинг пытался покончить с собой, а затем начал принимать гормоны и готовиться к операции по смене пола — после того, как ему был поставлен диагноз «гендерная дисфория».

В прошлом году бывший президент США Барак Обама сократил срок пребывания в тюрьме ставшему женщиной Брэдли. Недавно Челси Мэннинг снялась для обложки The New York Times Magazine, в интервью которому рассказала свою необычную историю.

В настоящее время трансгендерность перенесена из «психических расстройств и расстройств поведения» в «сексологию». Перед довольно сложной операцией по смене пола (она состоит из нескольких этапов) человек проходит тестирование у психиатров, психологов и сексологов. Без подтвержденного диагноза «гендерная дисфория» хирурги никому и ничего не отрежут, даже за большие деньги. В ряде случаев операция — это единственный способ, чтобы избавиться от невроза несоответствия между психическим полом, внешностью и социальным статусом. После коррекции такие люди ощущают, что заняли адекватное место в обществе и находятся в гармонии со своим телом. Наталья Толстая Психолог, писательница, телерадиоведущая

Фото: Global Look Press, Instagram, East News