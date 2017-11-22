Passion.ru поговорил с актрисой и телеведущей Ириной Безруковой о переполняющих эмоциях, чувстве влюбленности, самых неприятных слухах, отношении к возрасту и выяснил, каким она видит своего идеального мужчину.

У нас получилась очень драматичная фотосессия. Кстати, как она вам? Понравилось или было непривычно в таком драматичном и довольно мрачном образе? Мне всегда очень интересно пробовать разные образы, поскольку я актриса. Есть же какая-то привычная история, когда предлагают определенные образы, определенные роли, которые визуально больше мне подходят. Обычно роли на сопротивление, необычные, актерам интереснее. Так что получилась шикарная фотосессия. Вы сами склонны драматизировать в жизни или стараетесь всегда искать положительные стороны в происходящем? Я думаю, что большинство читателей сайта Passion.ru — это женщины, так что ответ напрашивается сам собой. Женщины — существа эмоциональные, у которых большой диапазон эмоций. Поэтому в какие-то моменты жизни, конечно, появляется драматическая составляющая. А на следующий день выходит солнце, и ты думаешь: «Ну и что это было?» Просто мы, женщины, подвластны действию гормонов, которые формируют наше настроение, особенно когда мы переживаем или что-то остро чувствуем.

Как справляетесь с эмоциями? Что делаете, когда надо дать им выход? Может быть, поете? С микрофоном у вас получилось много эффектных кадров... Я воспитана таким образом, что очень ярко на людях свои эмоции не выплескиваю и стараюсь вести себя достойно. Но время от времени это просто полезно. Есть масса исследований, согласно которым человек, постоянно сдерживающий эмоции, в конце концов просто заболевает. Невыплеснутые эмоции превращаются в блоки в организме, которые совсем не полезны. Так что я иногда пою с друзьями в караоке, иногда иду на сеанс активного массажа. Часто выручает профессия, потому что там можно делать все, что хочешь, и тебе ничего за это не будет. К примеру, недавно снялась в адаптации картины «Менталист», где моя героиня решается на крайности. Но пока не могу раскрывать подробности... То есть в жизни вы достаточно закрытый человек? Нет, я считаю, это не закрытость, а воспитание. Я росла в интеллигентной семье, в которой, как в Одессе говорят, вести себя «как на привозе», как на рынке, кричать и бросаться предметами, было не принято. Так что утюгами бросаться в запале я точно не буду. Но ситуации бывают разные. Если кому-то будет угрожать опасность или кто-то будет вести себя недостойно, то я сдерживаться не стану. И вступлюсь, и внимание привлечь к проблеме, и повести себя темпераментно смогу.

Как относитесь к сплетням, слухам и желтым новостям о себе? Я уже давно знаю, что это за игра: это все делается для рейтингов и денег. Поэтому меня сейчас этим расстроить уже не получится. Но люди же ведутся, снежный ком слухов начинает расти, начинается обсуждение несуществующих вещей... Мне жаль людей, которые тратят на это свое время. Наверное, действительно, когда у человека нет своей личной жизни, он начинает интересоваться чужими историями. Мы с коллегами часто даже не в курсе последних сплетен друг о друге, потому что нам это все неинтересно. Единственное, очень жаль, что есть живучие так называемые «желтые утки», которые люди приводят в качестве аргументов, уверяют, что они знают человека. И утверждают, что та или иная знаменитость поступила так и так, и поэтому сейчас все, что с ней происходит, — это последствия поступков прошлого. Надо понимать, что существует отдельная виртуальная реальность с отдельными виртуальными персонажами, у которых мало общего с реальными известными людьми. Понятно, давайте поговорим о чем-нибудь приятном. Вы считаете себя влюбчивым человеком? Чем вас можно очаровать и покорить? О да! Считаю! Но я не проявляю это очень ярко. Кроме того, часто эти влюбленности очень быстро рассеиваются. Иногда посмотришь на человека и думаешь: «Во что тут было влюбляться?» У меня влюбленность необязательно связана с партнерством. Чувство влюбленности может быть связано с друзьями, творцами, талантливыми режиссерами, фильмами. Мне, к примеру, может очень понравиться фильм, я очаровываюсь его режиссером, а после личного общения... часто разочаровываюсь.

И все-таки какие качества именно в мужчинах вы цените больше всего? Вы знаете, тут можно на трехтомничек наговорить. Много важных моментов... Но если одним словом сказать, то человек должен быть достойным. Это человек, который занят своим делом и в нем преуспевает. Мне нравятся умные мужчины с хорошим чувством юмора, бережные, деликатные в общении, искренние. В общем, мужчины, которых можно уважать и с которыми чувствуешь себя уверенно и спокойно. Отношения не должны напоминать морскую гладь, но и чувcтвовать себя, как на бомбе, которая искрит, и не знаешь, когда шарахнет, тоже совсем не хочется. Любой женщине необходимо, чтобы мужчина был надежным, мог ее оградить от чего-то, успокоить и защитить. Хоть мы и не на войне. А уровень доходов и профессия не имеют значения. Вы потрясающе выглядите, поделитесь секретами красоты? Если бы их знала... Скажем так, я пытаюсь их узнать. Но я думаю, дело не в секретах, а в дисциплине. Как только расслабляюсь, я, как и все женщины, понимаю: «Ой-ё-ёй, надо все обратно срочно возвращать!» На диетах я не сижу, но у меня более сложная история. Я пытаюсь придерживаться раздельного питания, тогда у меня вес держится в норме. И еще пью много воды без газа. А со спортом дружите? Спортзал, тренировки, сейчас модно бегать... У меня сейчас, скажем так, пассивный период, который я планирую в ближайшем будущем перевести в активный. У меня очень хороший массажист. Делает мне очень хорошие обертывания и хорошую фасциальную практику, которая приравнивается к полноценному занятию в тренажерном зале. Так получилось, что у меня было недавно очень много перелетов. Я облетела 22 крупных города страны в рамках гастрольного тура — едва хватало времени на сон! И я поняла, что если я оставшееся свободное время потрачу на тренажерный зал, то уже некому там будет тренироваться.