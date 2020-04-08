Звезда «Секса в большом городе» — о решении дочери сменить пол: «Я посещала психолога, чтобы принять это»

Синтия Никсон, исполнившая не только одну из главных ролей в культовом сериале «Секс в большом городе», известна не только своими актерскими талантами, но и общественной деятельностью. 53-летняя Синтия борется за равные права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и сама состоит в браке с женщиной — активисткой Кристин Мариони.

От первого брака у Синтии есть двое детей: дочь Саманта и сын Чарльз. В 2004-м, через год после разрыва отношений с отцом своих детей, актриса заявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. А в 2018-м поклонников звезды ждала еще одна неожиданность: ее дочь Саманта решила стать мужчиной.

Синтия Никсон в интервью для YouTube-канала Карена Шаиняна заявила, что не сразу осознала решительный настрой своего ребенка и не поддержала ее решение сменить пол.