Звезда «Секса в большом городе» — о решении дочери сменить пол: «Я посещала психолога, чтобы принять это»
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Фото: East News
Синтия Никсон, исполнившая не только одну из главных ролей в культовом сериале «Секс в большом городе», известна не только своими актерскими талантами, но и общественной деятельностью. 53-летняя Синтия борется за равные права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и сама состоит в браке с женщиной — активисткой Кристин Мариони.
От первого брака у Синтии есть двое детей: дочь Саманта и сын Чарльз. В 2004-м, через год после разрыва отношений с отцом своих детей, актриса заявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. А в 2018-м поклонников звезды ждала еще одна неожиданность: ее дочь Саманта решила стать мужчиной.
Синтия Никсон в интервью для YouTube-канала Карена Шаиняна заявила, что не сразу осознала решительный настрой своего ребенка и не поддержала ее решение сменить пол.
Фото: Instagram
«О желании стать мужчиной дочь рассказала, когда ей было 18, сейчас сыну уже 23, — рассказала Синтия Никсон. — Поначалу я не приняла этого. Он прошел столько фаз преображения и переодеваний. Мне это было непонятно. Уже тогда сын ходил к психотерапевту, и я ходила, пытаясь понять своего ребенка».
После смены пола Саманта стала Сэмюэлем. «Трансгендерам жить сложно. Их часто унижают и преследуют. Предстоит еще долгая борьба за их права», — уверена актриса и активистка. Теперь у Синтии три сына. В 2011 году ее жена Кристин родила мальчика, которого назвали Макс.
Фото: Instagram, East News, Kinopoisk.ru
Видео: Sex and the city clips
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