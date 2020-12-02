Звезда фильмов «Начало» и «Джуно» Эллен Пейдж объявила себя мужчиной

Известная голливудская актриса, номинантка на «Оскар» Эллен Пейдж сообщила в социальной сети, что сменила имя на Эллиот. «Мои местоимения отныне — он или они. Я благодарна друзьям, которые меня поддерживают на этом пути», — сказала Пейдж, объявившая себя трансгендером.

Актриса также попросила обратить внимание на насилие, которому подвергаются люди с традиционной сексуальной ориентацией. Она призналась, что давно не могла решиться на громкое признание, но теперь, когда всем стало известно, она боится травли и злых шуток в свой адрес.

Эллен/Эллиот объявила о своей нетрадиционной ориентации в 2014 году во время выступления на конференции в поддержку ЛГБТ-сообщества. В январе 2018-го Пейдж связала себя узами брака с танцовщицей Эммой Портер.

Эллен Пейдж начала карьеру актрисы в 4 года, принимая участие в детских театральных постановках. На телевидение она попала в 10 лет, а вскоре начала сниматься в кино. Эллен сыграла в 54 фильмах, среди них «Начало», «Американское преступление», «Лицом к лицу», «Люди Икс»; а за роль беременной школьницы в фильме «Джуно» ее номинировали на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».