Покойный экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев и Александра Куцевол были вместе на протяжении пяти лет

Артист называл возлюбленную своей женой, хотя официальной регистрации брака не было. Сама девушка на вопросы о том, почему они так и не решились пожениться, отвечает просто: «А зачем?». По ее словам, если любишь человека, то все формальности уходят на второй план.

Не менее интересной темой для разговоров после смерти певца стало то, что Александра так и не родила Яковлеву наследника.

Ответ на это Куцевол дала в интервью журнале «Антенна»: «Мы странно относились к детям и не особенно обсуждали возможность их иметь. Даже мечтали, чтобы курсировали самолеты чайлдфри. Но, думаю, отцом Олег стал бы хорошим. Он находил общий язык с любым малышом, потому что сам был большим ребенком. А детей ведь не обманешь...».