Известный режиссер Оливер Стоун снял документальный фильм о Владимире Путине. Стоун попытался показать российского президента не как политика и главу государства, а как обычного человека.

В картине Путин играет в хоккей, занимается дзюдо, качается на тренажерах, играет с любимыми собаками, гуляет по московским улицам и отвечает на каверзные вопросы.

К примеру, Оливер Стоун спросил Владимира Путина, как бы он себя повел, оказавшись в душе с геем на подводной лодке. «Я бы предпочел не идти с ним в душ. Зачем его провоцировать? Как вы знаете, я мастер по дзюдо», — ответил Путин.

На вопрос о том, бывают ли у него плохие дни, президент ответил так: «Я не женщина, поэтому у меня не бывает плохих дней. Никого не хочу оскорблять, это просто природа вещей, где есть определенные естественные циклы».

Полная версия интервью Оливера Стоуна с Владимиром Путиным в четырех частях будет показана на телеканале Showtime с 12 по 15 июня.