В картине Путин играет в хоккей, занимается дзюдо, качается на тренажерах, играет с любимыми собаками, гуляет по московским улицам и отвечает на каверзные вопросы.
К примеру, Оливер Стоун спросил Владимира Путина, как бы он себя повел, оказавшись в душе с геем на подводной лодке. «Я бы предпочел не идти с ним в душ. Зачем его провоцировать? Как вы знаете, я мастер по дзюдо», — ответил Путин.
На вопрос о том, бывают ли у него плохие дни, президент ответил так: «Я не женщина, поэтому у меня не бывает плохих дней. Никого не хочу оскорблять, это просто природа вещей, где есть определенные естественные циклы».
Полная версия интервью Оливера Стоуна с Владимиром Путиным в четырех частях будет показана на телеканале Showtime с 12 по 15 июня.