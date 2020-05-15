«Убрала брыльки, сделала подтяжку, липофилинг век»: Малиновская честно рассказала о своих пластических операциях
Фото: Instagram
В последнее время подписчики Маши снова начали активно обсуждать изменения внешности ведущей на новых фотографиях в ее Instagram. Малиновская не стала отрицать, что не раз делала пластику.
Фото: Instagram
«Хочу сделать своеобразный каминг-аут, быть честной с вами и признаться во всех хирургических манипуляциях с лицом.1.Ринопластика Операция прошла успешно и я очень довольна результатом. Операция была сделана одним из лучшим хирургом в России Артуром Владимировичем Рыбакиным. @arthur_rybakin2.Убрала брыльки на щёчках у того же волшебника Артура Рыбакина @arthur_rybakin 3. Эндоскопическая подтяжка верхней трети лица , височная подтяжка , лисий взгляд, блефаропластику и липофилинг век. Хирург @drseymuraliev Сделала операцию 2 дня назад и жду великолепного результата. 👌🏼 P.s. девочки вы спрашиваете у кого я удаляла биополимер из губ. Так вот, это сложная манипуляция и я делала это трижды,( с первого и второго раза не получилось) у РАЗНЫХ докторов и советовать кого то конкретно не могу. Надеюсь, эта информация поможет кому-то сделать правильнфй выбор и хочу сказать что об операциях женщина может задуматься в двух случаях 1) Возрастные проблеммы, 2) имиджевые (нос крючком и пр. проблеммы которые объективно отравляют вам жизнь. А обо всех операциях и инъекциях сделанных в юности (грудь, губы) я жалею!», — написала она.
Фото: instagram
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