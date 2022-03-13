«У них там все похоже на домострой»: друзья Тепляковых бьют тревогу

Евгения Теплякова официально оформлена на работу в банке, однако не выходит на нее, так как постоянно находится в декрете. Уход за детьми требует много сил и внимания. Женщине чисто физически не хватает времени на себя. Перед камерами репортеров она часто в невзрачной одежде, измотанная и кажется уставшей.

«Не знаем, счастлива ли Наташа, - признаются близкие семьи Тепляковых. - Она будто под гипнозом. И очень измучена. Толком не спит. То один ребенок заболел, то другой плачет... »