«У них там все похоже на домострой»: друзья Тепляковых бьют тревогу
Все дети родились в браке Евгения и Наталии Тепляковой — у них семеро детей и, по словам главы семейства, они собираются родить еще. Глава многодетного семейства Евгений Тепляков с гордостью рассказывает журналистам, какие у него одаренные дети. По его убеждению, это благодаря его личной программе обучения. Хоть о Тепляковых и снято множество сюжетов, и написано сотни статей, о реальной жизни семьи, известно мало.
Евгения Теплякова официально оформлена на работу в банке, однако не выходит на нее, так как постоянно находится в декрете. Уход за детьми требует много сил и внимания. Женщине чисто физически не хватает времени на себя. Перед камерами репортеров она часто в невзрачной одежде, измотанная и кажется уставшей.
«Не знаем, счастлива ли Наташа, - признаются близкие семьи Тепляковых. - Она будто под гипнозом. И очень измучена. Толком не спит. То один ребенок заболел, то другой плачет... »
На замечания родных и друзей, Наталья отвечает: «Да, а что можно сделать? Не могу же я детей без отца оставить... 10 лет жила - и еще поживу»
По словам близких, Евгений имеет взрывной характером, но Наталия привыкла к этому и уже научилась справляться со всеми трудностями. «Она защищает мужа и боится, на наш взгляд, даже слово ему против сказать. У них там все похоже на домострой», — говорят знакомые изданию Комсомольская правда
Фото и видео: кадр из программы «Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова, ее семья и их критики», с канала Редакция