Наталья Еприкян с психическими отклонениями, и другие звезды с похожими проблемами
Фото: @eprikol
В новом проекте Лолиты Милявской, «ДНК-шоу», звезда Comedy Woman Наталья Еприкян призналась, что по генетическому тесту она склона к психическим отклонения.
«Да, есть такое! Я очень себя накручиваю. Но я нашла способ выхода — надо развеиваться. Либо я куда-то выезжаю, либо общаюсь с людьми, с которыми можно поржать. Вот моя самая главная терапия — смеяться!», — признается звезда «ТНТ» и рассказывает про свои способы борьбы с расстройством.
Психические отклонения у знаменитостей — не редкость. Известная писательница, автор легендарной саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг признавалась, что страдала от депрессии.
Интересно, что своей особенности писательница никогда не стыдилась, и даже наоборот — любит поговорить на эту тему.
Фото: Global Look Press
Известная актриса Вайнона Райдер однажды попалась на краже вещей из магазина. Проблем с финансами у голливудской красавицы, конечно, нет — просто она страдает от клептомании.
У красавца-футболиста Дэвида Бекхэма с психикой тоже не все в порядке — он страдает от навязчивых состояний и обсессивно-компульсивного расстройства. Он очень мучается от постоянной навязчивой идеи, что все вещи в доме обязательно должны быть на своих местах.
Кэтрин Зета-Джонс страдает от биполярного расстройства — ей приходится постоянно контролировать сильные внутренние перепады настроения. Как и многие другие звезды с проблемами, она прямо об этом говорит, считая, что этого незачем стесняться.
Контролировать свои эмоции при сильных потрясениях сложно и многим персонам в российском шоу-бизнесе. Так, после известия о том, что ее супруг оказался мошенником, Милана Тюльпанова оказалась в больнице после того, как переборщила со снотворным.
А немного позже похожая ситуация произошла с женой футболиста Аланой Мамаевой, которая пережила серьезное потрясение из-за измены супруга и тоже переборщила со снотворным.
Пошатнуть моральное состояние может и рождение ребенка. С такой проблемой столкнулись многие звезды — а первой об этом рассказала звезда «Голубой лагуны» Брук Шилдс.
Билли Айлиш призналась, что всю жизнь страдает от панических атак, несмотря на свою успешную карьеру. К проблемам звезды прибавилось и навязчивое преследование со стороны одного из поклонников, который следил за Билли и угрожал ей.
Дети звезд тоже нередко сталкиваются с такими вещами — например, дочь Михаила Ефремова не только признала себя небинарной личностью, но и объяснила, почему она не работает, отметив, что у нее «беды с башкой». Девушка живет за счет своей крестной, Ренаты Литвиновой.
Пэрис Хилтон призналась в событиях, которые нанесли ей серьезную психотравму. Бывший возлюбленный девушки после ссоры выложил в Сеть интимные фотографии Пэрис. Это спровоцировало волну негодования со стороны ее родственников, которые лишили девушку наследства.
Фото: Global Look Press, Instagram Натальи Еприкян
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