Наталья Еприкян с психическими отклонениями, и другие звезды с похожими проблемами

Известная актриса Вайнона Райдер однажды попалась на краже вещей из магазина. Проблем с финансами у голливудской красавицы, конечно, нет — просто она страдает от клептомании.

У красавца-футболиста Дэвида Бекхэма с психикой тоже не все в порядке — он страдает от навязчивых состояний и обсессивно-компульсивного расстройства. Он очень мучается от постоянной навязчивой идеи, что все вещи в доме обязательно должны быть на своих местах.

Кэтрин Зета-Джонс страдает от биполярного расстройства — ей приходится постоянно контролировать сильные внутренние перепады настроения. Как и многие другие звезды с проблемами, она прямо об этом говорит, считая, что этого незачем стесняться.

Контролировать свои эмоции при сильных потрясениях сложно и многим персонам в российском шоу-бизнесе. Так, после известия о том, что ее супруг оказался мошенником, Милана Тюльпанова оказалась в больнице после того, как переборщила со снотворным.

А немного позже похожая ситуация произошла с женой футболиста Аланой Мамаевой, которая пережила серьезное потрясение из-за измены супруга и тоже переборщила со снотворным.

Пошатнуть моральное состояние может и рождение ребенка. С такой проблемой столкнулись многие звезды — а первой об этом рассказала звезда «Голубой лагуны» Брук Шилдс.

Билли Айлиш призналась, что всю жизнь страдает от панических атак, несмотря на свою успешную карьеру. К проблемам звезды прибавилось и навязчивое преследование со стороны одного из поклонников, который следил за Билли и угрожал ей.

Дети звезд тоже нередко сталкиваются с такими вещами — например, дочь Михаила Ефремова не только признала себя небинарной личностью, но и объяснила, почему она не работает, отметив, что у нее «беды с башкой». Девушка живет за счет своей крестной, Ренаты Литвиновой.

Пэрис Хилтон призналась в событиях, которые нанесли ей серьезную психотравму. Бывший возлюбленный девушки после ссоры выложил в Сеть интимные фотографии Пэрис. Это спровоцировало волну негодования со стороны ее родственников, которые лишили девушку наследства.