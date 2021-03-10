Трансгендер станет участницей российского шоу «Ты — топ-модель»

Ника Крауш, известная как первая модель-трансгендер в России, призналась, что десять лет не снималась ни в одном шоу на телевидении и ждала именно этого момента. Девушка считает, что победит в конкурсе, поскольку имеет все данные, чтобы стать топ-моделью.

«Красота не имеет гендера, размера, цвета волос или кожи», « подчеркнула Крауш. Как пишет Peopletalk, она уточнила, что все члены жюри на кастинге одобрили ее кандидатуру.