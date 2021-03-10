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Трансгендер станет участницей российского шоу «Ты — топ-модель»

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Ника Крауш

Фото: instagram.com/nkraush

В программе «Ты — топ-модель» на телеканале «ТНТ» примет участие трансгендерная манекенщица.

Ника Крауш, известная как первая модель-трансгендер в России, призналась, что десять лет не снималась ни в одном шоу на телевидении и ждала именно этого момента. Девушка считает, что победит в конкурсе, поскольку имеет все данные, чтобы стать топ-моделью.

«Красота не имеет гендера, размера, цвета волос или кожи», « подчеркнула Крауш. Как пишет Peopletalk, она уточнила, что все члены жюри на кастинге одобрили ее кандидатуру.

Издание отмечает, что в школе Ника постоянно сталкивалась с травлей одноклассников и сильно переживала из-за этого. Трансгендерный переход начался в подростковом периоде при поддержке родителей. На данный момент модель — рекордсменка по количеству дефиле на Неделе моды в Москве. Как уточнила Крауш, она выходила на подиум 19 раз и сейчас мечтает попасть на обложку журнала Vogue.

Всего для участия в шоу было отобрано 70 девушек из разных городов России. Главный приз, который получит победительница, — три миллиона рублей и контракт с модным брендом Philipp Plein. На роль эксперта в программу позвали немецкого модельера Филиппа Плейна. Вести шоу будет фотомодель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова. Зрителям покажут первый выпуск 21 марта.

Фото: Instagram/@nkraush

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