Том Фелтон прокомментировал скандал вокруг создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг

Том Фелтон пробудет в столице несколько дней. Актера ждут многочисленные интервью, автограф-сессии и общение с фанатами. Звезда «Гарри Поттера» отметил, что он впервые приехал в Россию, но уже давно проникся русской культуре. «Я фанат русской культуры. Мне нравятся ваша музыка, балет, архитектура и литература», — сказал Том.

На вопрос журналиста Super по поводу его отношения к скандалу и «запрету» Джоан Роулинг из-за ее нетолерантности Драко Малфой ответил просто: «У меня нет мнения на этот счет. Я лично люблю всех, и, если мы будем любить друг друга, мир будет гораздо лучше».

Еще недавно сам 34-летний актер подвергался критике и осуждению за свой «лайк» под постом Роулинг, тем самым дав понять, что он согласен с ее точкой зрения.

Напомним, что в прошлом году писательница, подарившая миру «Гарри Поттера» подверглась критике и травле за неосторожные высказывания в адрес людей нетрадиционной сексуальной ориентации и трансгендеров. На создательницу поттерианы посыпались многочисленные угрозы, а также она стала персоной нон грата во многих странах и отрицательной фигурой для многих поклонников фильмов. Джоан даже не пригласили принять участие в спецвыпуске, приуроченном к 20-летию выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень».