Брэдли Мэннинг, он же Челси Мэннинг, освободился из тюрьмы и примерил образ в стиле Мерилин Монро для глянцевого журнала

29-летняя Челси Мэннинг — известная в США женщина. Несколько лет назад она носила имя «Брэдли», была мужчиной и служила рядовым в армии США. Когда Брэдли сменил пол, он написал: «Наверное, так выглядит свобода». Сейчас он считается трансгендерной женщиной.

Что такое свобода, Мэннинг знает не понаслышке. Он сидел в тюрьме, но был освобожден три месяца назад благодаря протекции Барака Обамы. Процесс гендерной трансформации мужчина начал еще в тюрьме. Сейчас он активно поддерживает движение ЛГБТ и оно отвечает ему взаимностью.

Когда-то никому не известный военный сейчас позирует перед объективами фотографов. Так, легендарный фотограф Энни Лейбовиц сняла его для Vogue.