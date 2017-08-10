Сменивший пол военный снялся для Vogue в соблазнительном ретро-купальнике
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Брэдли Мэннинг, он же Челси Мэннинг, освободился из тюрьмы и примерил образ в стиле Мерилин Монро для глянцевого журнала
29-летняя Челси Мэннинг — известная в США женщина. Несколько лет назад она носила имя «Брэдли», была мужчиной и служила рядовым в армии США. Когда Брэдли сменил пол, он написал: «Наверное, так выглядит свобода». Сейчас он считается трансгендерной женщиной.
Что такое свобода, Мэннинг знает не понаслышке. Он сидел в тюрьме, но был освобожден три месяца назад благодаря протекции Барака Обамы. Процесс гендерной трансформации мужчина начал еще в тюрьме. Сейчас он активно поддерживает движение ЛГБТ и оно отвечает ему взаимностью.
Когда-то никому не известный военный сейчас позирует перед объективами фотографов. Так, легендарный фотограф Энни Лейбовиц сняла его для Vogue.
Мировую известность Мэннинг приобрел после скандала с сервисом WikiLeaks — тогда были опубликованы более 700 тысяч военно-дипломатических документов, в частности касающихся войны в Ираке.
Фото: instagram.com, globallookpress.com