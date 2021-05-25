Сменивший пол Эллиот Пейдж удалил грудь и признался, как чувствует себя в новом теле
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Фото: @elliotpage
Эллиот Пейдж, недавно сменивший пол, показал свое тело после операции по удалению груди, а также необходимой гормональной терапии.
Результатом он оказался очень доволен — по его словам, в своем новом теле он чувствует себя гораздо комфортнее, чем в прежнем, и теперь, глядя в зеркало, ему не хочется плакать.
Стоит отметить, что гордиться есть чем — фигура Эллиота Пейджа выглядит подтянутой, видны кубики пресса.
До того как поменять пол, он был актрисой Эллен Пейдж, известной своими провокационными высказываниями в защиту феминизма и ЛГБТ, а также нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Эллен не только практиковала это, но даже имела жену. Однако после смены пола Эллиот принял решение развестись с супругой. Что именно на это повлияло, не уточняется.
Также после смены пола Эллиот удалил из своего блога все фото с того времени, когда он был женщиной.
Фото: Global Look Press, Instagram Эллиота Пейджа
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