Сменивший пол Эллиот Пейдж удалил грудь и признался, как чувствует себя в новом теле

Эллиот Пейдж, недавно сменивший пол, показал свое тело после операции по удалению груди, а также необходимой гормональной терапии.

Результатом он оказался очень доволен — по его словам, в своем новом теле он чувствует себя гораздо комфортнее, чем в прежнем, и теперь, глядя в зеркало, ему не хочется плакать.

Стоит отметить, что гордиться есть чем — фигура Эллиота Пейджа выглядит подтянутой, видны кубики пресса.