Сменивший пол Эллиот Пейдж рассказал, что делал со своим телом

Эллиот Пейдж, который больше известен зрителям как актриса Эллен Пейдж, появился на обложке журнала Time и рассказал, что делал со своим телом. Пейдж стал первым актером-трансгендером на обложке издания.

О смене пола Эллиот мечтал еще с детства. Он признается, что существовать в женском теле для него было настоящим адом. Еще в юности он не узнавал себя на фотографиях, где он еще Эллен Пейдж, а вопрос о смене пола задал матери еще в девять лет.

Сегодня Эллиот выглядит, как парень — с короткой стрижкой и впалыми щеками. Не так давно он перенес серьезное операционное вмешательство — мастэктомию. Это операция по удалению тканей молочной железы.

По словам Эллиота, после этой операции он смог наконец избавиться от того ада, в котором жил будучи Эллен.

Интересно, что актриса состояла в однополом браке. Однако после смены пола Эллиот принял решение разойтись с женой, хотя, по его словам, на личную жизнь повлияла не смена пола, а другие обстоятельства.