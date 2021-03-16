Сменивший пол актер Эллиот Пейдж оказался на обложке журнала Time

В интервью изданию Эллиот обвиняет Голливуд в трансфобии и рассказывает о своих ощущениях после смены пола.

«Я очень рад играть в этом теле теперь, когда я — это по-настоящему я. Какие бы вызовы и трудности меня ни ждали, ничто не сравнится с тем, как я чувствую себя сейчас», - делится Эллиот.

Актер говорит, что чувствовал себя мужчиной ещё в раннем детстве, и рассказывает, что ему было всего 9 лет, когда он спрашивал у своей матери, когда можно будет поменять пол.

После смены пола Эллиот объявил о разводе со своей женой. Пара состояла в однополом браке. Актер заявил, что причиной расставания не стала смена пола.