Сменивший пол актер Эллиот Пейдж оказался на обложке журнала Time
Фото: @elliotpage
Эллиот Пейдж актер, который родился женщиной, но поменял пол, появился на обложке журнала Time. Это первый в истории издания случай, когда на обложке оказывается трансгендерный актер.
К слову, популярность Эллиот обрёл, ещё будучи девушкой, под именем Эллен Пейдж, которая известна своими ролями в таких фильмах, как «Начало» и «Джуно».
В интервью изданию Эллиот обвиняет Голливуд в трансфобии и рассказывает о своих ощущениях после смены пола.
«Я очень рад играть в этом теле теперь, когда я — это по-настоящему я. Какие бы вызовы и трудности меня ни ждали, ничто не сравнится с тем, как я чувствую себя сейчас», - делится Эллиот.
Актер говорит, что чувствовал себя мужчиной ещё в раннем детстве, и рассказывает, что ему было всего 9 лет, когда он спрашивал у своей матери, когда можно будет поменять пол.
После смены пола Эллиот объявил о разводе со своей женой. Пара состояла в однополом браке. Актер заявил, что причиной расставания не стала смена пола.
Фото: Instagram Эллиота Пейджа
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