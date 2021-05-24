Шер, Синтия Никсон и другие звезды, чьи дети сменили пол

Синтия Никсон

Личная жизнь звезды сериала «Секс в большом городе» Синтии Никсон складывалась интересно. Она много лет состояла в отношениях с преподавателем английского языка Дэнни Мозесом, от корого в 1996 году родила дочь Саманту, а в 2002-м — сына Чарльза.

В 2004 году актриса призналась, что состоит в отношениях с активисткой Кристин Маринони. Синтия признавалась позже, что признание своей бисексуальности привлекло к ней ненужное внимание на пару лет, но не испортило ей карьеру. В 2011 Кристин родила сына Макса от донора спермы, а через год мамы мальчика поженились.

В 2018 году Никсон объявила, что ее дочь Саманта трансгендер. Несмотря на то, что актриса сама придерживается нетрадиционных взглядов в сексуальной жизни, она с трудом приняла выбор своего ребенка. И она, и Саманта, ставшая Самюэлем, посещали психолога. После Синтия заявила, что гордится своим ребенком.