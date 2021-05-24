Шер, Синтия Никсон и другие звезды, чьи дети сменили пол
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Фото: East News
Шер
75-летняя Шер мать двоих детей. У нее есть 52-летний сын Чез от первого мужа, музыканта Сонни Боно и 45-летний сын Элайджа. Старший наследник поп-дивы родился девочкой, которую назвали в честь одной из киногероинь певицы Честити.
О том, что девочка чувствует себя не своем теле, она поняла в подростковом возрасте, но родителям призналась в этом гораздо позже. Став взрослой Честити не смогла скрывать то, что хочет стать мужчиной. Знаменитые мать с отцом поддержали решение своего чада и помогли пройти нелегкий путь преображения. в 2010 году Честити Боно официально стала Чезом Боно, сменив документы в соответствии со своим новым полом.
Синтия Никсон
Личная жизнь звезды сериала «Секс в большом городе» Синтии Никсон складывалась интересно. Она много лет состояла в отношениях с преподавателем английского языка Дэнни Мозесом, от корого в 1996 году родила дочь Саманту, а в 2002-м — сына Чарльза.
В 2004 году актриса призналась, что состоит в отношениях с активисткой Кристин Маринони. Синтия признавалась позже, что признание своей бисексуальности привлекло к ней ненужное внимание на пару лет, но не испортило ей карьеру. В 2011 Кристин родила сына Макса от донора спермы, а через год мамы мальчика поженились.
В 2018 году Никсон объявила, что ее дочь Саманта трансгендер. Несмотря на то, что актриса сама придерживается нетрадиционных взглядов в сексуальной жизни, она с трудом приняла выбор своего ребенка. И она, и Саманта, ставшая Самюэлем, посещали психолога. После Синтия заявила, что гордится своим ребенком.
Элли Шиди
Звезда фильмов «Плохие мальчики» и «Клуб "Завтрак"», 58-летняя Элли Шиди мать единственного ребенка. В 1994 году она родила дочь Ребекку от бывшего мужа Дэвида Лэнсбери. Став подростком дочь актрисы стала понимать, что чувствует себя мальчиком. Ребекка обо всем рассказала матери. Элли Шиди поддержала решение дочки сменить пол. Со временем Ребекка все больше становилась похожа на парня и в итоге превратилась в красавца Бэккета.
Уоррен Битти и Аннетт Бенинг
У самого известного сердцееда Голливуда Уоррена Битти и его супруги Аннетт Бенинг родились четверо детей: Кэтлин (1992 год), Бенджамин (1994) Изабель (1997) и Элла (2000. В 2006 году старшая дочь знаменитой пары заявила, что хочет стать мужчиной. Уоррену и Аннетт ничего не оставалось, кроме как помочь своему ребенку перейти в новое тело.
Теперь Кэтлин известна под именем Стивен Айра (второе имя он оставил как фамилию, отбросив отцовскую). Стивен занимается защитой прав сексуальных меньшинств, пишет стихи и работает соредактором журнала, издающего трансгендерных авторов.
Фото: Getty Images
Барбра Стрейзанд
У 79-летней Барбры Стрейзанд и ее экс-супруга Эллиота Гулда есть единственный сын Джейсон Гулд, который пошел по родительским стопам и стал актером и певцом. Джейсон шокировал знаменитую мать признанием, что он гей. Барбре потребовалась помощь психологов, чтобы принять новость о ребенке. В 1996 году Джейсон женился на манекенщике Дэвиде Найте.
Адриано Челентано и Клаудиа Мори
У самого известного итальянца Адриано Челентано и его супруги Клаудии Мори трое детей: Розита, Розалинда и Джакомо. Младшая дочь актеров пол не меняла, но выглядит и живет, как мужчина. Уже став взрослой и прославившись как актриса (она снялась в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы», исполнив роль дьявола), она сообщила родителям, что хочет сменить пол.
Челентано и Мори были шокированы, но ребенка поддержали, и даже одобрили ее желание жениться на актрисе Симоне Бриони. Но до сих пор Розалинда живет в женском теле и жениться у нее тоже не вышло: итальянские законы не допускают однополых браков, и с любимой Челентано рассталась в 2014 году. Сейчас Instagram артистки заполнен фотографиями с танцовщицей Тинной Хоффман.
Ранее в интервью Розалинда Челентано рассказывала, что у нее была любовная связь с Моникой Беллуччи и Азией Ардженто.
Фото: Instagram
И как бонус, знаменитые матери, поддерживающие желание детей одеваться в вещи для противоположного пола.
Наоми Уоттс
Младший сын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера одевается, как девочка
Фото: East News
Анджелина Джоли
Старшая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло носит мальчишескую одежду и стрижку.
Фото: East News
Шарлиз Терон
Актриса поддерживает желание сына Джексона быть девочкой. Мальчик носит прически и одежду, как его младшая сестра Огаст. В недавнем интервью Шарлиз заявила, что у нее теперь две дочери.
Фото: East News
Фото и видео: Getty Images, East News, Instagram, youtube-канал Cher fab club, Cavaliere/Giacomino/Ropi/ Global Look press
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