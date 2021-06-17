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Родители молодого жениха Татарки FM не могут смириться с его выбором

Зимой 2021 года 51-летняя Лилия Абрамова рассказала, что собралась замуж за 24-летнего избранника. Но несмотря на их большое чувство, родители молодого человека не торопятся знакомиться с будущей невесткой.

Известную блогершу и ее жениха, инструктора по рукопашному бою Дмитрия Шумилова, критикуют за адюльтер. Но влюбленные не обращают внимания на разницу в возрасте и косые взгляды окружающих.

От нападок на пару не удержались даже известные личности, например, Роза Сябитова высказала свое мнение, хотя никто его не спрашивал.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лилия Абрамова и Дмитрий Шумилов

Фото: www.instagram.com/tatarkafm

Родители Дмитрия приняли в штыки факт, что он сделал предложение женщине вдвое старше себя.

«Им трудно было это принять, ведь Лиля старше моей мамы. Когда я сказал, что женюсь, они отказались ехать на свадьбу. Мы даже на время перестали общаться. Для меня все стало шоком. Я единственный ребенок в семье, а родители заявили, что не будут присутствовать на свадьбе. Потом я приехал к ним с Лилей, чтобы познакомиться. Но родители отказались с ней встретиться», — рассказал Дмитрий Шумилов.

Но зато Лилия Абрамова уже знакома с другими близкими любимого: с бабушками и другой родней.

В шоу Сурена Каграманова «Лучше правду» Лилия отметила, что не обращает внимания на такое отношение к себе. Для нее важнее, что Дмитрий ее любит. Также она добавила, что младший сын Натан называет Дмитрия папой.

Шумилов признался, что у него есть опыт общения с детьми в собственной спортивной школе. «Мне нравится общаться и воспитывать детей. Если Лиля не сможет родить, то мы не исключаем вариант усыновления», — поделился спортсмен.

Фото и видео: Instagram

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