Павел Прилучный впервые показал фото после драки: «Не похож на себя»

В Сети выдвигалась версия, что Павел Прилучный попал на операционный стол после драки с директором калининградского гей-клуба. Актер лишь однажды коротко высказался об инциденте. «Эта версия, конечно, смешнее настоящей. В остальном пусть разбираются правоохранительные органы», — отметил он.

Напомним, после развода с Агатой Муцениеце, который состоялся в июне 2020-го, экс-супруги вместе растят сына и дочь. Тимофей и Мия живут с мамой, но с отцом проводят столько времени, сколько хотят, если он не занят работой.

В недавнем интервью Агата призналась, что в развале их с Павлом семьи они виноваты в равной мере: «Оба дураки», — резюмировала она.

К слову, недавно мы писали, в каких условиях лечится Павел Прилучный: «Охрана и палата за 15 тысяч в сутки». После полученных травм звезда сериала «Мажор» находится в больнице, где его навещает возлюбленная Мирослава Карпович.