Павел Прилучный впервые показал фото после драки: «Не похож на себя»
Фото: @bugevuge / Instagram
Только несколько недель назад Павел попал на операционный стол, после чего находился в больнице. После предполагаемой драки у актера были серьезные проблемы со здоровьем и в палате его нередко посещала Мирослава Карпович. Впервые после случившегося Павел опубликовал селфи и шокировал фолловеров. Поклонники сразу отметили заметные изменения во внешности и пожелали Павлу скорейшего выздоровления: «Сам на себя здесь не похож, вообще не узнала», «Паша, здоровья тебе.», «Молодец! Поздравляю с возвращением», «Главное, здоровья вам и удачных съемок!», «Ты шикарен во всем», «Берегите себя!!!Здоровья!».
Фото: @bugevuge / Instagram
В Сети выдвигалась версия, что Павел Прилучный попал на операционный стол после драки с директором калининградского гей-клуба. Актер лишь однажды коротко высказался об инциденте. «Эта версия, конечно, смешнее настоящей. В остальном пусть разбираются правоохранительные органы», — отметил он.
Напомним, после развода с Агатой Муцениеце, который состоялся в июне 2020-го, экс-супруги вместе растят сына и дочь. Тимофей и Мия живут с мамой, но с отцом проводят столько времени, сколько хотят, если он не занят работой.
В недавнем интервью Агата призналась, что в развале их с Павлом семьи они виноваты в равной мере: «Оба дураки», — резюмировала она.
К слову, недавно мы писали, в каких условиях лечится Павел Прилучный: «Охрана и палата за 15 тысяч в сутки». После полученных травм звезда сериала «Мажор» находится в больнице, где его навещает возлюбленная Мирослава Карпович.
Фото и видео: @bugevuge / Instagram
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