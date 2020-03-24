«Поролон в попе и пропеллер там же»: Лобода ответила на слухи о своих накладных ягодицах

Директор и давняя подруга Светланы Нателла Крапивина опубликовала ролик в ответ на подобные заявления и высмеяла Пшеницына. Ее видео и пост на своей странице в Instagram опубликовала и сама Лобода. «Ржу не могу! клоун, Стасик Пшеницын, сделал мой день! самозванец ходит по желто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором, ЛОБОДЫ!🤦🏻‍♀️директором КАРЛ!! то есть мною!! 😭 мне, конечно, ужасно жаль, что приходится уделять внимание паразитам, но раз уж наши СМИ такие всеядные, то подкину им еще говна на лопате. у Лободы поролоны в попе от рождения, а еще пропеллер там же! поэтому она летает! а, некоторым ползать до конца жизни. с жопой на плечах вместо головы», — написала Крапивина.