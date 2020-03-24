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«Поролон в попе и пропеллер там же»: Лобода ответила на слухи о своих накладных ягодицах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Светлана Лобода и ее директор Нателла Крапивина высмеяли заявления о том, что певица использует накладные ягодицы и очень комплексует из-за отсутствия пышных форм.

Концертный директор Стас Пшеницын в эфире шоу «Звезды сошлись» канала НТВ заявил, что у Светланы Лободы комплексы из-за отсутствия пышных ягодиц. Более того, он отметил, что певица якобы использует поролон для визуального улучшения скромных форм.

Директор и давняя подруга Светланы Нателла Крапивина опубликовала ролик в ответ на подобные заявления и высмеяла Пшеницына. Ее видео и пост на своей странице в Instagram опубликовала и сама Лобода. «Ржу не могу! клоун, Стасик Пшеницын, сделал мой день! самозванец ходит по желто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором, ЛОБОДЫ!🤦🏻‍♀️директором КАРЛ!! то есть мною!! 😭 мне, конечно, ужасно жаль, что приходится уделять внимание паразитам, но раз уж наши СМИ такие всеядные, то подкину им еще говна на лопате. у Лободы поролоны в попе от рождения, а еще пропеллер там же! поэтому она летает! а, некоторым ползать до конца жизни. с жопой на плечах вместо головы», — написала Крапивина.

Фото: Instagram

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