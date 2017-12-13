Поклонники просят Бузову совсем уйти с телевидения и заняться наконец личной жизнью
Ольга Бузова в шоу «Бабий бунт»
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Недавно стало известно, что проект Первого канала, за который «болела» Ольга Бузова, — «Бабий бунт» — был закрыт продюсерами.
После этой неудачи девушки ее подписчики все как один начали настаивать, что 31-летняя Ольга должна и вовсе пересмотреть свою карьеру на ТВ — особенно в реалити-шоу «Дом-2». Якобы звезда постоянно пытается «перетянуть на себя одеяло», да и бесконечная смена других ведущих зрителям порядком надоела.
Многие интернет-пользователи считают, что Бузовой стоит выбрать — или вести телешоу, или петь.
Более того, поклонники советуют девушке вообще поменьше работать, чтобы у нее высвободилось время на личную жизнь. «Оля! Уходи! Найди наконец достойного мужика! Но не веди «Дом-2», «Пора заканчивать с ерундой и заняться построением своих собственных отношений», — заявили комментаторы в Instagram Бузовой. А вы с ними согласны?