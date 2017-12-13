Недавно стало известно, что проект Первого канала, за который «болела» Ольга Бузова, — «Бабий бунт» — был закрыт продюсерами.

После этой неудачи девушки ее подписчики все как один начали настаивать, что 31-летняя Ольга должна и вовсе пересмотреть свою карьеру на ТВ — особенно в реалити-шоу «Дом-2». Якобы звезда постоянно пытается «перетянуть на себя одеяло», да и бесконечная смена других ведущих зрителям порядком надоела.

Многие интернет-пользователи считают, что Бузовой стоит выбрать — или вести телешоу, или петь.