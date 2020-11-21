«По утрам ем, сколько хочу»: Маргарита Симоньян поделилась своей диетой
Фото: @m_simonyan / Instagram
После заметного похудания Маргариту часто атакуют с расспросами о том, как же ей это удалось. Медиаменеджер получила много восторженных отзывов о своем внешнем виде. Поклонники восхищаются тем, как она сейчас выглядит. Главный редактор телеканал RT решила поделиться своими секретами. Маргарита представила подробности бьюти-преображения. Она призналась, что на диетах не сидит, поскольку те ей не подходят.
Основными правилами диеты являются отказ от сладкого и белковый ужин в 17:00. Симоньян признается, что на завтрак она может себе позволить съесть абсолютно любое блюдо. «На завтрак я ем все, что хочу. Абсолютно все, что хочу. Печеное, жареное, копченое, хлеб, пиццу, хачапури, пельмени. Хочу хлеб — ем хлеб», – отмечает она.
Кроме того, журналистка считает, что в холодное время года обязательно нужно принимать витамины.
К слову, совсем недавно мы писали, что журналист и многодетная мать Маргарита Симоньян высказалась о традиционных ценностях и пропаганде необычной любви. Телезвезда рассказала, что считает истинную гомосексуальность врожденной, и отметила, что у нее много таких друзей, рожденных еще во времена СССР, когда пропаганды не было, но люди все о себе понимали. Поэтому она не приемлет бичевания тех, кто не выбирал, каким ему родиться.
Фото и видео: @_m_simonyan / Instagram_
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