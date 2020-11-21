«По утрам ем, сколько хочу»: Маргарита Симоньян поделилась своей диетой

Основными правилами диеты являются отказ от сладкого и белковый ужин в 17:00. Симоньян признается, что на завтрак она может себе позволить съесть абсолютно любое блюдо. «На завтрак я ем все, что хочу. Абсолютно все, что хочу. Печеное, жареное, копченое, хлеб, пиццу, хачапури, пельмени. Хочу хлеб — ем хлеб», – отмечает она.

Кроме того, журналистка считает, что в холодное время года обязательно нужно принимать витамины.

К слову, совсем недавно мы писали, что журналист и многодетная мать Маргарита Симоньян высказалась о традиционных ценностях и пропаганде необычной любви. Телезвезда рассказала, что считает истинную гомосексуальность врожденной, и отметила, что у нее много таких друзей, рожденных еще во времена СССР, когда пропаганды не было, но люди все о себе понимали. Поэтому она не приемлет бичевания тех, кто не выбирал, каким ему родиться.