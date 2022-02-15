По требованию времени: стали известны имена ведущих церемонии «Оскар»

На страницах New York Post были объявлены имена актрис, которые проведут долгожданное мероприятие. В трио оказались Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.

Особенность состава ведущих заключается в том, что он собран из представителей различных меньшинств. Например, Эми Шумер является активисткой в области бодипозитива. Холл и Сайкс — афроамериканки, а последняя также является открытой лесбиянкой и борется за права сексуальных меньшинств. Также актрис объединяет то, что они играют, преимущественно, комедийные роли.

Напомним, что 94-я церемония вручения пройдет уже 27 марта. В этом году премия примечательна не только необычным составом ведущих, а еще одним нововведением. Зрителям разрешат принять участие в выборе лучшего фильма. Пользователи Twitter смогут голосовать за свои любимые фильмы, которые увидел свет в 2021 году. При этом не имеет значения, номинирован фильм на «Оскар» или нет. Зрители смогут продвинуть любимую киноленту, используя хэштег #OscarsFanFavorite. Претендент, набравший больше всего отметок, будет озвучен на церемонии.