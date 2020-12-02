Павел Прилучный выписался из больницы после операции и сразу встретился с детьми
Фото: Starface
Последнюю неделю Павел Прилучный провел в больнице. Туда он попал после драки в Калининграде, где находился на съемках. После возвращения в Москву актер обратился к медикам, ему провели операции на лице. В клинике «мажор» лежал в отдельной палате за 15 тысяч рублей в сутки, а ухаживала за ним его пассия Мирослава Карпович.
В Instagram Павел показал видео, по которому стало понятно, что больничные стены он покинул. После выписки актер сразу же встретился с детьми Тимофеем и Мией. С ними он задорно смеялся в машине по пути из клиники.
Дома Прилучного встречали собаки. Видео со счастливыми питомцами на прогулке актер также показал поклонникам.
В Сети выдвигалась версия, что Павел Прилучный попал на операционный стол после драки с директором калининградского гей-клуба. Актер лишь однажды коротко высказался об инциденте. «Эта версия, конечно, смешнее настоящей. В остальном пусть разбираются правоохранительные органы», — отметил он.
Напомним, после развода с Агатой Муцениеце, который состоялся в июне 2020-го, экс-супруги вместе растят сына и дочь. Тимофей и Мия живут с мамой, но с отцом проводят столько времени, сколько хотят, если он не занят работой.
В недавнем интервью Агата призналась, что в развале их с Павлом семьи они виноваты в равной мере: «Оба дураки», — резюмировала она.
Фото и видео: Instagram Павла Прилучного, Starface
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