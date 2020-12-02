Павел Прилучный выписался из больницы после операции и сразу встретился с детьми

Последнюю неделю Павел Прилучный провел в больнице. Туда он попал после драки в Калининграде, где находился на съемках. После возвращения в Москву актер обратился к медикам, ему провели операции на лице. В клинике «мажор» лежал в отдельной палате за 15 тысяч рублей в сутки, а ухаживала за ним его пассия Мирослава Карпович.

В Instagram Павел показал видео, по которому стало понятно, что больничные стены он покинул. После выписки актер сразу же встретился с детьми Тимофеем и Мией. С ними он задорно смеялся в машине по пути из клиники.