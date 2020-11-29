«Охрана и палата за 15 тысяч в сутки»: в каких условиях лечится Павел Прилучный

Напомним, что Павел Прилучный прервал молчание и прокомментировал инцидент со своими травмами, о котором писали СМИ. Актер прокомментировал историю в своем Instagram под фотографией с избитым лицом — кадром из сериала. «Всем привет! Фото для привлечения внимания, со съемок аж 2018 года. Ну давайте по порядку: я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни. Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с тв, и еще там что-то было... Эта версия, безусловно, гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней — по крайней мере, все посмеемся. А реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы — там они больше пригодятся. Я бы хотел выразить огромную благодарность всем врачам и профессиональным специалистам, которые мне сейчас помогают, без вас бы я не справился. Также спасибо всем другим специалистам: экстрасенсам, тарологам, травматологам-комментаторам — приятно осознавать, что я совершенно правильно в вас не верю. Отдельное большое спасибо моим поклонникам — ребята, вы самые небезразличные, тактичные и трогательные, правда. До связи! Все хорошо, никого не слушайте, и не дождетесь», — написал Павел Прилучный.

К слову, недавно мы писали, что Мирослава Карпович ухаживает за Павлом Прилучным в больнице. Несколько дней назад звезда «Мажора» получил травмы в драке в Калининграде. Теперь Прилучный восстанавливается в столичной клинике.