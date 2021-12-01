Отец Фриске резко высказался об оскорблениях Распутиной в адрес его дочери
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В эфире шоу Андрея Малахова появилась супруга продюсера Виктора Захарова, Елена – которая прокомментировала ситуацию вокруг скандальной дочери Маши Распутиной.
По ее словам, певица сама стала плохим примером для своей дочери. Женщина вспомнила слова артистки после трагической смерти Жанны Фриске.
«Умерла когда Фриске. Я ревела. Всем жалко было. Распутина сказала: «На одну шлюху меньше стало», — заявила Елена Захарова.
К сожалению, в студии присутствовал также отец покойной Фриске, которому было очень непросто сдержать эмоции.
«Я хочу сказать, что грош цена этой женщине. Я рад, что дочка не дожила до этого времени», – высказался он.
После этого откровения на Елену Захарову обрушился гнев аудитории – зрители пришли к мнению, что не стоило говорить об этом в присутствии родителя артистки. Женщина отметила, что не знала, что он присутствует в студии и призналась, что жалеет о своих словах.
Она также рассказала, что Маша Распутина в прямом смысле купила брак с продюсером:
«Он мне сказал, что хотел роман со звездой, но не собирался бросать семью. Как она его в итоге заманила? Гипнозом каким-то? В 38 лет она запрыгнула в последний вагон, а это еще и VIP-вагон. Маша просто за ним бегала! Конечно, поймала такую золотую рыбку», - посетовала женщина.
Фото: Instagram, Global Look press