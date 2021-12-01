Отец Фриске резко высказался об оскорблениях Распутиной в адрес его дочери

К сожалению, в студии присутствовал также отец покойной Фриске, которому было очень непросто сдержать эмоции.

«Я хочу сказать, что грош цена этой женщине. Я рад, что дочка не дожила до этого времени», – высказался он.

После этого откровения на Елену Захарову обрушился гнев аудитории – зрители пришли к мнению, что не стоило говорить об этом в присутствии родителя артистки. Женщина отметила, что не знала, что он присутствует в студии и призналась, что жалеет о своих словах.

Она также рассказала, что Маша Распутина в прямом смысле купила брак с продюсером:

«Он мне сказал, что хотел роман со звездой, но не собирался бросать семью. Как она его в итоге заманила? Гипнозом каким-то? В 38 лет она запрыгнула в последний вагон, а это еще и VIP-вагон. Маша просто за ним бегала! Конечно, поймала такую золотую рыбку», - посетовала женщина.