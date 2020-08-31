От звезды «Беверли-Хиллз, 90210» до матери пятерых детей: чем живет и как выглядит Тори Спеллинг в наши дни
Фото: Кадр фильма
Виктория (Тори) Дэйви Спеллинг родилась в семье продюсера Аарона Спеллинга и его второй жены, писательницы Кэнди Спеллинг. На момент появлениях их первенца на свет отцу было уже 50, а матери — 28 лет.
Аарон Спеллинг сделал головокружительную карьеру в Голливуде, начав с мальчика на побегушках и превратившись в самого влиятельного и успешного продюсера, дважды внесенного в Книгу рекордов Гиннеса (в первый раз — за заслуги в кино, второй раз — за самый большой жилой дом в мире со 123 комнатами). Проделав трудный и большой путь, Аарон нарочито гордился своими достижениями и богатством и не видел ничего плохого в том, чтобы продвигать по карьерной лестнице своих детей: Тори и Рэнди. Так что карьера будущей звезды «Беверли Хиллз, 90210» была предопределена с пеленок.
Фото: www.instagram.com/torispelling/
Аарон Спеллинг считал дочь своим одним из главных достижений в жизни и видел ее в будущем только звездой экрана. И, несмотря на то, что девушка росла не красавицей стандартных канонов (но определенно с лицом, привлекающим внимание), отец помог начать ей карьеру в Голливуде, когда Тори была еще ребенком. Она начала сниматься в 1981 году, появившись в фильме «Лодка любви». Юной актрисе было всего 8 лет.
Затем последовали и другие проекты: «Остров фантазий», «Вегас», «Три короля» и другие. Но картины получали низкие рейтинги, да и Тори играла в них проходные роли.
Ее звездный час настал, когда Аарон Спеллинг приступил к съемкам сериала «Беверли Хиллз, 90210» о жизни богатой молодежи в 1990-х. Картина имела большой успех и в США и за рубежом. Тори получила в фильме главную роль Донны Мартин. Спеллинг играла сериале все 10 лет, что зачастую является редкостью для фильмов, чья продолжительность имеет более 3-5 сезонов.
Фото: Кадр фильма
Параллельно с «Беверли Хиллз, 90210» Тори Спеллинг снималась и в других фильмах и сериалах. Она появилась в таких картинах, как «Смерть красотки», «В объятиях смерти», «Девушка по вызову», «Трюк», «Дом, где говорят "Да"», «Крик-2». Но все ее роли не повторили успеха Донны Мартин, хотя некоторые фильмы с участием Тори получили неплохие отзывы критиков.
Фото: Кадр фильма
В начале 2000-х Тори пыталась стать звездой большого кино («Очень страшное кино — 2», «Любовь все меняет», «Рождественская песнь»), но даже влиятельная фамилия не помогла ей заполучить главные роли, и Спеллинг вернулась в сериалы.
Фото: Getty Images
В 2006 году Тори Спеллинг снялась в сериале «Скандалистка» о себе самой, где спародировала все стереотипы о себе самой. Удачных ролей ей в то время не предлагали.
Но вскоре она испробовала себя в новом амплуа: она со вторым мужем Дином МакДермоттом (поженились в 2006-м) открыли отель в Калифорнии. И им предложили стать героями реалити-шоу «Тори и Дин: влюбленные».
Фото: www.instagram.com/torispelling/
Кстати, в то же время Спеллинг получила сан священника, имеющего право венчать гей-пары. После Тори и Дин стали героями еще нескольких сезонов реалити о своей жизни.
Первенец Спеллинг и МакДермотта — сын Лиам — родился в марте 2007 года. И его появление на свет в корне изменило судьбу Тори. После она уже не могла остановиться и с небольшими промежутками родила еще троих детей: Стеллу (2008 год), Хэтти (2011-й), Финна (2020-й). И в возрасте 44 лет она стала матерью в пятый раз: у нее родился сын Бо (2017 год).
Фото: www.instagram.com/torispelling/
В 2009 году Тори появилась в роли Донны Мартин в двух эпизодах сериала «90210: Новое поколение». Позже она увлеклась созданием ювелирных украшений собственного бренда и написанием книг. На сегодняшний день Спеллинг выпустила три книги. В интервью Тори отметила, что ей нравится делиться с людьми историями из жизни.
Фото: www.instagram.com/torispelling/
Сейчас Тори Спеллинг львиную долю своего времени отдает семье и детям. Но одновременно она успевает сниматься в сит-комах, реалити и вести программы на ТВ.
Актриса активно ведет Instagram, где показывает яркие моменты из жизни. 47-летняя многодетная мать после рождения пятерых детей сохранила отличную фигуру. И, судя, по многочисленным селфи актрисы, она следит за своей внешностью с помощью-бьюти процедур. Но в то же время на ее лице незаметно вмешательство пластических хирургов.
В 2019 году на экраны вышел фильм «Беверли Хиллз, 90210: Перезагрузка», где появились все главные герои культового сериала, за исключением Люка Перри, умершего весной того же года.
Неизвестно, участвует ли Тори сейчас в новых съемках. Но с такой большой семьей и бизнесом ей всегда будет чем заняться.
Фото: Instagram Тори Спеллинг, кадры фильмов, Getty Images, East News
Видео: «Беверли Хиллз, 90210», «Беверли Хиллз, 90210: Перезагрузка»
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