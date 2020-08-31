От звезды «Беверли-Хиллз, 90210» до матери пятерых детей: чем живет и как выглядит Тори Спеллинг в наши дни

Виктория (Тори) Дэйви Спеллинг родилась в семье продюсера Аарона Спеллинга и его второй жены, писательницы Кэнди Спеллинг. На момент появлениях их первенца на свет отцу было уже 50, а матери — 28 лет.

Аарон Спеллинг сделал головокружительную карьеру в Голливуде, начав с мальчика на побегушках и превратившись в самого влиятельного и успешного продюсера, дважды внесенного в Книгу рекордов Гиннеса (в первый раз — за заслуги в кино, второй раз — за самый большой жилой дом в мире со 123 комнатами). Проделав трудный и большой путь, Аарон нарочито гордился своими достижениями и богатством и не видел ничего плохого в том, чтобы продвигать по карьерной лестнице своих детей: Тори и Рэнди. Так что карьера будущей звезды «Беверли Хиллз, 90210» была предопределена с пеленок.