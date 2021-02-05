Основательницу брендов одежды Регину Листопад из ревности избил сожитель

Регину Листопад, основательницу нескольких брендов одежды, избил ее сожитель. Об этом рассказывает телеграм-канал «НеМалахов».

Женщина проживала вместе с 23-летним мужчиной по имени Ахмед, который работал в одной из ее компаний и фактически жил за ее счёт. Известно также, что у Листопад есть девятилетний ребенок от предыдущего брака.

В один из вечеров молодой мужчина жестоко избил свою 40-летнюю возлюбленную – поводом стала ревность. Женщине пришлось буквально кричать о помощи.

После инцидента она написала заявление в полицию.

Ахмед, узнав об этом, очень испугался и начал вымаливать прощение у женщины. Та смягчилась и заявление забрала. Будут ли теперь правоохранительные органы разбираться с этим инцидентом, пока не сообщается.

Напомним, ранее стало известно о разводе с мужем Миланы Тюльпановой, бывшей жены футболиста Александра Кержакова. Женщина заявила, что он имеет темное прошлое, и к тому же угрожал ей, следил за ней и читал все социальные сети.