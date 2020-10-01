«Оскорбляла, но пыталась делать массаж»: бывший телохранитель Крис Дженнер обвинил ее в сексуальных домогательствах

Крис Дженнер получила обвинение в харассменте. Ее бывший телохранитель Марк Макуильямс заявила, что она домогалась его, а также постоянно оскорбляла.

Мужчина был нанят для охраны Крис и ее старшей дочери Кортни Кардашьян в 2017 году, однако в сентябре 2018 года был уволен. Вскоре после начала работы Дженнер начала расспрашивать его о сексуальной жизни, и предлагала ему переспать.

Более того, Марк заявил, что однажды у них был секс, при этом без взаимного согласия. Кроме того, мужчина пожаловался, что Крис постоянно оскорбляла его и унижала. Он часто слышал от нее расистские и гомофобные высказывания в адрес других людей, а также оскорбления – в свой.

Наряду с оскорблениями хозяйка продолжала домогаться до него, неоднократно пыталась сделать ему массаж.

Телохранитель отмечает, что неоднократно пытался жаловаться в компанию, через которую он получил эту работу, на поведение своей начальницы. Однако работодатели никаких мер не приняли.

Крис Дженнер и ее адвокат эти обвинения отрицают. И сама мать звездного семейства, и Кортни Кардашьян уверяют, что ничего подобного не было. Охранника действительно уволили, но потому, что он плохо справлялся со своей работой. Он постоянно засыпал в машине, будучи на смене.

Спускать дело на тормозах Дженнер не собирается – после того, как суд докажет ее невиновность, она намерена подать ответный иск.