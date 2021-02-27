Олеся Малинская назвала реальные причины расставания с мужем

Теперь инстадива опубликовала пост, в котором предельно честно рассказала подписчикам о ситуации в ее семье и о своих переживаниях.

«Я не хочу просыпаться в сегодняшний день. Я безумно любила. Было красиво — показывала и шикарные подарки, сумки, украшения, и президентские номера в лучших отелях мира. Вы видели, как часто и красиво мы путешествовали. Были огромные, частые шопинги в Лондоне, Париже, Дубае, лучшие рестораны… Все было!

Но услышьте, я писала об этом, когда это было! Писала, что все хорошо и благодарила. Потом родители прикрыли обеспечение и сказали, что у вас своя семья. Они молодцы, правильно сделали. Мужчинам нужно становиться самостоятельными и сильными, не рассчитывая ни на кого. Поэтому остались цветы только по особым праздникам и деньги на содержание дочери.

Потом шел процесс становления бизнеса, инвестиции в него, старания. До какого-то момента у человека был порыв что-то делать, но потом, увы, он выбрал другой образ жизни — во всех смыслах. О чем я писать не буду», — поведала коуч.

Она также рассказала, что не боится показать свою жизнь не такой радужной, как привыкли видеть ее подписчики. «Я не побоялась быть той сильной, которой учу быть. И никто даже не вышел из нашего учебного чата», — похвасталась Малинская.