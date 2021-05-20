Небинарный друг Кэрри Брэдшоу и мужчина-фея: реалии новой этики в Голливуде

Несколько месяцев назад создатели и продюсеры сериала о любовных приключениях четырех нью-йоркских подруг объявили о старте нового сезона. На экраны вернуться главные героини картины: Сара-Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу, Синтия Никсон — Миранда Хоббс и персонаж Кристин Дэвис Шарлотт Йорк. Один из самых ярких и любимых зрителями персонажей — Саманта Джонс, которую сыграла Ким Кэттролл, в продолжении сериала не появится. 64-летняя актриса решила не участвовать больше в проекте, который принес ей мировую славу.

Помимо основных ролей в шоу появится новая, о которой объявила компания HBO Max, занимающаяся созданием сериала. Известная небинарная актриса Сара Рамирез сыграет роль Че Диаса — квир-комика, ведущего подкат, гостьей которого часто является Кэрри Брэдшоу. В описании персонажа говорится о том, что «Че — человек с большим сердцем, чье восхитительное чувство юмора и прогрессивный взгляд на гендерные роли сделали их и их подкаст очень популярными».

45-летняя актриса, известная зрителям как доктор Калли Торрес из сериала «Анатомия страсти», счастлива присоединиться к продолжению такого легендарного проекта, как «Секс в большом городе».

Напомним, что исполнительница роли Миранды Хоббс Синтия Никсон более десяти лет назад объявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Актриса с 2012 года состоит в браке с Кристин Маринони и воспитывает троих детей.

Голливуд активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и призывает кинокомпании к толерантности. Все большее количество картин выходит с гендерно-нейтральными персонажами. Например, роль феи-крестной в новой экранизации «Золушки» создатели фильма решили отдать Билли Портеру. Актер не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации, состоит в браке с мужчиной и активно поддерживает людей всех полов и принадлежностей.

На днях популярная американская певица Деми Ловато объявила о своей небинарности. Девушка не относит себя к мужчине или женщине и просит называть себя местоимением «они». За несколько месяцев до этого знаменитость объявила себя пансексуалкой — человеком, который может состоять в отношениях с людьми любого пола и ориентации. К небинарным персонам себя также относят: певец Сэм Смит, Майли Сайрус, Жанель Моне.

Актриса Эллиот Пейдж, известная по главной роли в фильме про беременного подростка «Джуно», несколько лет назад объявила себя лесбиянкой. Сейчас Эллиот сменила пол и попросила применять к себе местоимения «он/они». Знаменитость много лет страдала от непринятия себя и стеснялась говорить об этом публично.

Со страхом критики со стороны коллег столкнулась и 31-летняя Кристен Стюарт, которая рассказывала о том, что продюсеры требовали от нее «не ходить за руку со своей подругой по улице». Актриса, известная своей бисексуальностью и являющаяся пансексуалкой, в знак протеста, наоборот, стала чаще появляться перед фотографами со своими девушками и поддерживать ЛГБТ-сообщество публично.