Нателла Крапивина заявила, что Киркоров манипулирует на толерантности

«Я рада, что вы комфортно чувствуете себя в этом цирке уродов. Вашими угрозами уже никого не удивишь. И я вас не боюсь, ведь на моей стороне правда, а на вашей — дешевый фарс».

Она отметила, что ранее они успешно работали – Крапивина даже принимала участие в работе над его проектом «Цвет настроения синий». Позже он предлагал дуэт Светлане Лободе, но получал отказ. Причем последнее предложение поступило не позже, чем два месяца назад.

«После этого вы неоднократно предлагали Светлане Лободе дуэт. Вот и пару месяцев назад опять звонили, но снова получили отказ. Может, тогда вы затаили обиду, а вся эта история стала всего лишь предлогом?»