Нателла Крапивина заявила, что Киркоров манипулирует на толерантности
Нателла Крапивина решила поставить точку в конфликте с Филиппом Киркоровым. Она заявила, что прекрасно понимает, что его задело – речь об отказе в сотрудничестве. Кроме того, по ее мнению, Филипп поступает некрасиво и манипулирует толерантностью, обвиняя ее в нетерпимости, хотя она говорила совсем о другом.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @natellakrapivina
«Да, мой комментарий был резким — и я им не горжусь. Но он направлен не в адрес геев, а в адрес бесталанных людей, которых вы, Филипп Бедросович, постоянно продвигаете. Вы приложили максимум усилий, чтобы извратить суть моего комментария. Я своим образом жизни доказываю свою толерантность», – говорит Нателла в своем блоге.
«Я рада, что вы комфортно чувствуете себя в этом цирке уродов. Вашими угрозами уже никого не удивишь. И я вас не боюсь, ведь на моей стороне правда, а на вашей — дешевый фарс».
Она отметила, что ранее они успешно работали – Крапивина даже принимала участие в работе над его проектом «Цвет настроения синий». Позже он предлагал дуэт Светлане Лободе, но получал отказ. Причем последнее предложение поступило не позже, чем два месяца назад.
«После этого вы неоднократно предлагали Светлане Лободе дуэт. Вот и пару месяцев назад опять звонили, но снова получили отказ. Может, тогда вы затаили обиду, а вся эта история стала всего лишь предлогом?»
Фото: Instagram Филиппа Киркорова. Светланы Лободы, Нателлы Крапивиной
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