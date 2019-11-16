Наталья Водянова со старшими детьми и Яна Рудковская с Сашей Плющенко появились на обложке спецвыпуска Vogue

Подписчики блога модели неожиданно резко отреагировали на ее сотрудничество с продюсером: «Рудковская и благотворительность?! Ну ни как не вяжутся. Она на своем ребенке зарабатывает чтоб на старость накопить», «Эта дама дружбу водит с Кадыровым, который поддержал кровавую расправу над геями в Чечне, ну и в целом с ним все понятно», «Ездят к нему в гости, на дни рождения, постоянно облизывают ему пятки своими "дорогой, любимый и великий". Впрочем, этим грешен почти весь отечественный шоу-бизнес», «Наталья, Вы прекрасны. Но неужели все равно откуда деньги даже пусть и на благотворительность? В глазах многих этот "пиар" Рудковской за ее "усилия" это как отмывание ее отвратительной репутации в стране среди обычных людей. И Вы ее не отмоете за ее деньги. А Вас она сильно пятнает», — возмущаются они.

«Дорогие, я от лица Фонда "Обнаженные сердца" да и просто как сестра человека с особенностями развития хочу еще раз поблагодарить Яну Рудковскую и напомнить, что во многом благодаря именно ей родился наш проект с Димой Биланом "Не Молчи". Проект, ставший одной из реперных точек в развитии инклюзивности в России. Я всегда с гордостью говорю всем, что Яна — наш суперволонтер, помогающий не только словами и делами, но также и абсолютно на волонтерской основе привлекающий серьезные суммы пожертвований на программы Фонда. В этом декабре Яна помогает мне с организацией благотворительного бала в Москве, и снова от меня и от семей, которым Фонд оказывает поддержку — только низкий поклон Яне и слова благодарности», — пояснила свою позицию Наталья Водянова.

Благотворительный фонд «Обнаженные сердца» был основан в 2004 году. Его миссия — помочь становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития. О том, как трудно жить в современном мире таким людям Наталья знает как никто: ее младшая сестра Оксана родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП.