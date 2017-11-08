26-летняя Андреа Пежич затмила звезд на международной премии.

Пока российские сплетники обсуждают наряды звезд на премии «Женщина года — 2017», в центре внимания на аналогичном мероприятии в Нью-Йорке оказалась необычная гостья — 26-летняя Андреа Пежич.

В недавнем прошлом она была мужчиной, а теперь вовсю щеголяет в женских нарядах, не скрывающих прелестей ее нового тела.