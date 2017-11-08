Модель-трансгендер Андреа Пежич в розовом платье-чулке сверкнула телом на премии «Женщина года»
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26-летняя Андреа Пежич затмила звезд на международной премии.
Пока российские сплетники обсуждают наряды звезд на премии «Женщина года — 2017», в центре внимания на аналогичном мероприятии в Нью-Йорке оказалась необычная гостья — 26-летняя Андреа Пежич.
В недавнем прошлом она была мужчиной, а теперь вовсю щеголяет в женских нарядах, не скрывающих прелестей ее нового тела.
Розовый цвет платья-чулка придавал образу женственности, тянущийся материал подчеркивал новые формы модели. А рискованный разрез на бедре и откровенное «декольте» сзади подчеркнули хрупкость ее тела.
Этот год стал знаковым для Андреа. В октябре она официально пополнила ряды сотрудниц международного агентства Ford Models и стала первой в его истории моделью-трансгендером.
До операции по изменению пола, которая была проведена в 2013 году, Пежич уже успела поучаствовать в десятках, если не сотнях, мужских и женских показах мировых брендов.
Фото: globallookpress.ru, eastnews.ru