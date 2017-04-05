Семья Гриффит и Бандераса когда-то считалась одной из самых крепких в Голливуде. Они были женаты 18 лет, но в 2015-ом году стало известно, что звездная семья подала на развод. Причиной послужили «непримиримые разногласия».

Жизнь экс-супругов после расставания сложилась по-разному. Карьера Бандероса пошла в гору, он нашел новую любовь – банкира Николь Кемпел, и попробовал себя в качестве дизайнера. В свою очередь, жизнь Мелани никоим образом не изменилась. Она до сих пор находится в поисках любви, с чем ей помогает подруга Крис Дженнер, которая сама не раз переживала развод.

«Мы стали лучшими друзьями. Она такая веселая, умная и такая любящая. Она невероятная. Когда у меня была операция, она была со мной.», - поделилась Крис.

Дети Мелани – 27-летняя Дакота Джонсон, 20-летняя Стелла Бандерас и 31-летний Александр Бауэр так же заметили, что их мама стала очень замкнутой и скрытной.

«Сейчас с мужчинами я веду себя совсем иначе: я стала стеснительной, малообщительной. За эти два года после развода я так никого и не встретила», - рассказала Гриффит в одном из интервью журналу The Times.

Многие считают, что такое поведение - следствие сильных переживаний актрисы из-за тяжелого развода с Антонио.

«Одна из причин, по которой наш брак перестал существовать... Потому что я почувствовала, что зациклилась на проблемах. Просто завязла. А я хотела наслаждаться жизнью и делать то, что я хочу делать.», - поделилась Мелани.

Не обошлись без внимания и многочисленные пластические операции, которыми в конце 1990-х годов увлеклась актриса. Все началось с не очень удачной подтяжки кожи лица, после которой последовали уколы и инъекции. Гриффит всеми силами старалась сохранить свою молодость, так как очень боялась стареть.

«Я осознала, что злоупотребила пластикой, когда услышала обидные замечания в свой адрес. Люди говорили: "О Боже, что она наделала!" Мне было так больно это слышать... Я пошла к другому врачу, и он начал исправлять то, что сделал предыдущий хирург. Все это было ужасно!», - рассказала актриса.

Фото: Global Look Press, Instagram