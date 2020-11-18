Маргарита Симоньян показала страстное фото с любимым и рассказала о личной жизни: «Я человек с грешками»

«Я не являюсь примером идеального следования тому, что называется традиционными ценностями, и я бы не хотела казаться такой. Просто потому что не хочу казаться тем, кем не являюсь. Я обычный человек, со своими грешками и с довольно бурной юностью», — начала она рассказ, вспомнив свой недавний пост про книжку для маленьких детей, рассказывающую о любви двух принцев.

Маргарита добавила, что считает истинную гомосексуальность врожденной, и рассказала, что у нее много таких друзей, рожденных еще во времена СССР, когда пропаганды не было, но люди все о себе понимали. Поэтому она не приемлет бичевания тех, кто не выбирал, каким ему родиться.

«Тем не менее мода и приносящая эту моду пропаганда вполне может подвигнуть (и подвигает) огромное количество мечущихся подростков ей следовать. В подростковом возрасте модность, современность, соответствие ожиданиям тех, кто клевый, — это вообще императив. Я это помню даже по своей собственной ранней юности. Такое следование моде вопреки своей природе (в которой ребенок еще не успел разобраться) приводит к психологическим травмам, не говоря уже о поспешных трагедиях вроде ненужной смены пола», — продолжила она, добавив, что травить никого нельзя, потому что «не таким» может оказаться и собственный ребенок, но в то же время нельзя и пропагандировать «безрассудство, дичь и тупое следование конъюнктуре момента».

Подписчики спросили Маргариту, почему она не считает себя образцом традиционных семейных ценностей. «У меня трое детей и я никогда не была замужем», — ответила Симоньян.

Отношения Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна длятся с 2012 года. У пары родились трое детей: Марьяна, Баграт и Маро. Ранее Маргарита рассказывала, что у нее настороженное отношение к юридическому браку. Позже она объяснила, почему все еще не дошла до загса: «У меня всегда много дел важных. К тому же я не хочу выходить замуж беременной».

До Маргариты Тигран был 21 год женат на актрисе Алене Хмельницкой.

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