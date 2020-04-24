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Брутальность вместо женственности: как сейчас выглядит эпатажная звезда «Евровидения» Кончита Вурст

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Кончита Вурст

Фото: East News

Мировая известность пришла к австрийцу Томасу Нойвирту в 2014 году, когда он победил на «Евровидении» в Копенгагене. На сцене он появился в образе изящной женщины с длинными черными локонами, в шикарном переливающемся платье и… с бородой.
Кончита Вурст — победительница «Евровидения-2014»

Внешний вид артистки (именно так в женском роде Нойвирт позиционирует себя, когда перевоплощается в даму) настолько не вписывался в рамки, что не оставил равнодушным никого. Одни брезгливо отворачивались от экрана, другие разглядывали наряды, вызывающий макияж и маникюр Кончиты.

Томас Нойвирт придумал Вурст в 2011-м, и все эти годы образ был привычным для его поклонников. У Кончиты была даже своя история: якобы она уроженка Колумбии, а назвали ее в честь бабушки.

И внезапно артистка шокировала поклонников, превратившись в брутального харизматичного мужчину. Как же сейчас выглядит знаменитая женщина с бородой?

Томас не скрывает своей гомосексуальной ориентации, но обращает внимание, что он не чувствует себя женщиной.

«Если я надеваю женское платье, это не значит, что я хочу сменить пол, — говорил победитель «Евровидения-2014». — Кончита принесла мне успех и доставила много радости за все эти годы. Это отдельный человек. С ней мы выступаем в слаженной команде».

Много лет Томас Нойвирт ведет Instagram, в котором можно проследить эволюцию образов его Кончиты Вурст.

И, если сразу после победы в «Евровидении» Кончита появлялась на сцене и на публике с задорными женскими прическами и с бородой, которая была явно нарисована, то позже Томас стал экспериментировать с образами.

Фото: Instagram

На пике популярности Кончита была максимально женственной и с гладкой кожей (все годы Томас удалял «растительность» по всему телу, кроме лица). Но однажды Кончита появилась перед фотокамерами с лысой головой и волосами на груди, что произвело фурор среди ее поклонников. При этом платья были по-прежнему шикарными: с разрезами до бедра и с декольте.

На этом эксперименты не закончились. Со временем Томас Нойвирт стал корректировать имидж своего альтер эго: она начала периодически отказываться от платьев в пользу экстравагантных нарядов, не скрывающих мужскую гендерную принадлежность.

Фото: East News

В 2018 году Томас Нойвирт признался, что уже несколько лет живет с ВИЧ. На откровенность его сподвиг бывший партнер, пригрозивший, что все расскажет прессе. Нойвирт не мог позволить манипулировать собой и сам совершил coming out.

Годом позже Томас сменил имидж, став пепельным блондином с уже настоящей, а не нарисованной бородой. При этом на его лице не было косметики, а из одежды он выбрал традиционную мужскую одежду. Томас сменил облик для нового клипа, в котором выступил в мужском обличье, но с женственными движениями.

Фото: Instagram

Теперь знаменитая женщина с бородой пошла еще дальше. Открыв страницу Кончиты Вурс в Instagram, в первую очередь видишь молодого привлекательного брутального мужчину с густой бородой и стильной стрижкой. Одним словом, Кончита шокировала поклонников откровенно мужским образом.

Сейчас Томас Нойвирт почти не пользуется макияжем в повседневной жизни. Но окончательно он все же не отказался от образа Кончиты Вурст. Она появляется на многих светских мероприятиях и, как и раньше, притягивает всеобщее внимание.

Фото: Instagram, East News

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