Брутальность вместо женственности: как сейчас выглядит эпатажная звезда «Евровидения» Кончита Вурст
Фото: East News
Внешний вид артистки (именно так в женском роде Нойвирт позиционирует себя, когда перевоплощается в даму) настолько не вписывался в рамки, что не оставил равнодушным никого. Одни брезгливо отворачивались от экрана, другие разглядывали наряды, вызывающий макияж и маникюр Кончиты.
Томас Нойвирт придумал Вурст в 2011-м, и все эти годы образ был привычным для его поклонников. У Кончиты была даже своя история: якобы она уроженка Колумбии, а назвали ее в честь бабушки.
И внезапно артистка шокировала поклонников, превратившись в брутального харизматичного мужчину. Как же сейчас выглядит знаменитая женщина с бородой?
Томас не скрывает своей гомосексуальной ориентации, но обращает внимание, что он не чувствует себя женщиной.
«Если я надеваю женское платье, это не значит, что я хочу сменить пол, — говорил победитель «Евровидения-2014». — Кончита принесла мне успех и доставила много радости за все эти годы. Это отдельный человек. С ней мы выступаем в слаженной команде».
Много лет Томас Нойвирт ведет Instagram, в котором можно проследить эволюцию образов его Кончиты Вурст.
И, если сразу после победы в «Евровидении» Кончита появлялась на сцене и на публике с задорными женскими прическами и с бородой, которая была явно нарисована, то позже Томас стал экспериментировать с образами.
Фото: Instagram
На пике популярности Кончита была максимально женственной и с гладкой кожей (все годы Томас удалял «растительность» по всему телу, кроме лица). Но однажды Кончита появилась перед фотокамерами с лысой головой и волосами на груди, что произвело фурор среди ее поклонников. При этом платья были по-прежнему шикарными: с разрезами до бедра и с декольте.
На этом эксперименты не закончились. Со временем Томас Нойвирт стал корректировать имидж своего альтер эго: она начала периодически отказываться от платьев в пользу экстравагантных нарядов, не скрывающих мужскую гендерную принадлежность.
Фото: East News
В 2018 году Томас Нойвирт признался, что уже несколько лет живет с ВИЧ. На откровенность его сподвиг бывший партнер, пригрозивший, что все расскажет прессе. Нойвирт не мог позволить манипулировать собой и сам совершил coming out.
Годом позже Томас сменил имидж, став пепельным блондином с уже настоящей, а не нарисованной бородой. При этом на его лице не было косметики, а из одежды он выбрал традиционную мужскую одежду. Томас сменил облик для нового клипа, в котором выступил в мужском обличье, но с женственными движениями.
Фото: Instagram
Теперь знаменитая женщина с бородой пошла еще дальше. Открыв страницу Кончиты Вурс в Instagram, в первую очередь видишь молодого привлекательного брутального мужчину с густой бородой и стильной стрижкой. Одним словом, Кончита шокировала поклонников откровенно мужским образом.
Сейчас Томас Нойвирт почти не пользуется макияжем в повседневной жизни. Но окончательно он все же не отказался от образа Кончиты Вурст. Она появляется на многих светских мероприятиях и, как и раньше, притягивает всеобщее внимание.
Фото: Instagram, East News
Видео: Instagram, Eurovision Song Contest
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