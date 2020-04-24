Брутальность вместо женственности: как сейчас выглядит эпатажная звезда «Евровидения» Кончита Вурст

Внешний вид артистки (именно так в женском роде Нойвирт позиционирует себя, когда перевоплощается в даму) настолько не вписывался в рамки, что не оставил равнодушным никого. Одни брезгливо отворачивались от экрана, другие разглядывали наряды, вызывающий макияж и маникюр Кончиты.

Томас Нойвирт придумал Вурст в 2011-м, и все эти годы образ был привычным для его поклонников. У Кончиты была даже своя история: якобы она уроженка Колумбии, а назвали ее в честь бабушки.

И внезапно артистка шокировала поклонников, превратившись в брутального харизматичного мужчину. Как же сейчас выглядит знаменитая женщина с бородой?