Колтон Андервуд, Деми Ловато и другие звезды, заявившие о нетрадиционной ориентации

Колтон Андревуд, 193-сантиментровый красавец, когда-то играл в американский футбол. После завершения спортивной карьеры, он продолжает активно заниматься спортом и сниматься на ТВ. Андервуд был участником одного из сезонов шоу «Девичник» — аналога российского «Холостяка». А после он стал ведущим программы.

В эфире шоу «Доброе утро, Америка», 29-летний Колтон сделал каминг-аут, что он гей. «Я принял это и смирился с этим фактом несколько месяцев назад, — сказал он. — Я нервничаю, но это для меня это важно. Но теперь я гораздо счастливее и здоровее, чем когда-либо. Однажды я проснулся и понял, что не хочу начинать день. Это был тревожный звонок».

Экс-футболист добавил, что понял свою сущность еще в детстве. Но признаться во всем мешало строгое католическое воспитание. «К тому же моя ориентация могла помешать карьере», — добавил он.

Отметим, что у Колтона был роман с одной из учасниц «Девичника» Кэсси Рэндольф.

Андервуд в эфире утреннего шоу извинился перед всеми женщинами, которых ввел в заблуждение.