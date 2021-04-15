Колтон Андервуд, Деми Ловато и другие звезды, заявившие о нетрадиционной ориентации
Фото: East News
Колтон Андревуд, 193-сантиментровый красавец, когда-то играл в американский футбол. После завершения спортивной карьеры, он продолжает активно заниматься спортом и сниматься на ТВ. Андервуд был участником одного из сезонов шоу «Девичник» — аналога российского «Холостяка». А после он стал ведущим программы.
В эфире шоу «Доброе утро, Америка», 29-летний Колтон сделал каминг-аут, что он гей. «Я принял это и смирился с этим фактом несколько месяцев назад, — сказал он. — Я нервничаю, но это для меня это важно. Но теперь я гораздо счастливее и здоровее, чем когда-либо. Однажды я проснулся и понял, что не хочу начинать день. Это был тревожный звонок».
Экс-футболист добавил, что понял свою сущность еще в детстве. Но признаться во всем мешало строгое католическое воспитание. «К тому же моя ориентация могла помешать карьере», — добавил он.
Отметим, что у Колтона был роман с одной из учасниц «Девичника» Кэсси Рэндольф.
Андервуд в эфире утреннего шоу извинился перед всеми женщинами, которых ввел в заблуждение.
Фото: East News
Но не только Колтон, можно сказать, шокировал поклонников неожиданными признаниями о личной жизни.
Недавно о своей пансексуальности (человек, которого привлекают другие люди вне зависимости от их пола и других характеристик) объявила Деми Ловато, расторгшая помолвку с актером Марком Эрихом. Сначала она красиво рассказывала о сделанном ей предложении, но незадолго до подготовке к свадьбе разорвала отношения с женихом.
Фото: www.instagram.com/ddlovato/
Американская певица Келани в прошлом выступала как пансексуал и использовала местоимения она/ они. Однако недавно она объявила в эфире Instagram, что считает себя лесбиянкой. «Хочешь знать, что во мне нового? Я наконец-то знаю, что я лесбиянка», — призналась она. Любимица молодежи так же добавила, что «выход наружу» дается каждому тяжело.
Фото: www.instagram.com/kehlani/
Звезда фильма «9-1-1: Одинокая звезда» Ронен Рубинштейн заявил, что он бисексуал. И понять это ему помогла роль в фильме, где его персонажу нравятся мужчины. ««Я идентифицирую себя как бисексуал. У меня буквально мурашки по коже, так приятно говорить об этом, так приятно, наконец, почувствовать себя комфортно».
Любимая девушка поддержала Ронена и помогла ему пережить нервный период в жизни.
Фото и видео: East News, Instagram Деми Ловато, Келани, Робина Рубинштейна, youtube-канал Mean`s Health
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