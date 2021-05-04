«Извини, Бен»: TikTok-дива поставила 48-летнего Аффлека в неудобное положение
Фото: Globallookpress
Пока СМИ обсуждали очередное свидание Бена Аффлека с бывшей женой и его расставание с 33-летней Аной де Армас, популярная тиктокерша Нивин Джей раскрыла его маленький секрет. Оказалось, что на досуге известный актер «свайпает» девушек в приложении для знакомств.
В своем блоге жгучая брюнетка опубликовала видеоролик, который поставил актера в неловкое положение.
«Нивин, почему ты размэтчила меня? Это я», - такое видеосообщение прислал Бен девушке после того, как она удалила мтч с ним, сочтя профиль за фейк.
«Извини, Бен», - написала она в ответ.
@nivinejay
Sorry Ben 🥺🥱 ##raya ##benaffleck ##dating ##fyp♬ original sound - Amir Yass
Ролик быстро заметили СМИ, и о неудачной попытке Аффлека познакомиться узнало еще больше людей. В интервью изданию ET тиктокерша сказала, что вовсе никого не хотела обидеть, а публикуя ту запись, хотела корее посмеяться над своей недоверчивостью.
Фото: Globallookpress, Instagram