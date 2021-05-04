«Извини, Бен»: TikTok-дива поставила 48-летнего Аффлека в неудобное положение

В своем блоге жгучая брюнетка опубликовала видеоролик, который поставил актера в неловкое положение.

«Нивин, почему ты размэтчила меня? Это я», - такое видеосообщение прислал Бен девушке после того, как она удалила мтч с ним, сочтя профиль за фейк.

«Извини, Бен», - написала она в ответ.