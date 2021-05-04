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«Извини, Бен»: TikTok-дива поставила 48-летнего Аффлека в неудобное положение

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Бен Аффлек

Фото: Globallookpress

Популярная тиктокерша опубликовала видео с романтично настроенным Беном Аффлеком - и оно взорвало Интернет.

Пока СМИ обсуждали очередное свидание Бена Аффлека с бывшей женой и его расставание с 33-летней Аной де Армас, популярная тиктокерша Нивин Джей раскрыла его маленький секрет. Оказалось, что на досуге известный актер «свайпает» девушек в приложении для знакомств.

В своем блоге жгучая брюнетка опубликовала видеоролик, который поставил актера в неловкое положение.

«Нивин, почему ты размэтчила меня? Это я», - такое видеосообщение прислал Бен девушке после того, как она удалила мтч с ним, сочтя профиль за фейк.

«Извини, Бен», - написала она в ответ.

Ролик быстро заметили СМИ, и о неудачной попытке Аффлека познакомиться узнало еще больше людей. В интервью изданию ET тиктокерша сказала, что вовсе никого не хотела обидеть, а публикуя ту запись, хотела корее посмеяться над своей недоверчивостью.

Фото: Globallookpress, Instagram