Фотография Валерия Леонтьева в блоге Филиппа Киркорова вызвала горячие споры в Сети.

«Встреча, на посошок, перед отлетом домой, в заснеженную Москву, из солнечного Майами,мы провели чудесный вечер с моим Другом и Легендой Валерой Леонтьевым, и юными поклонниками таланта Великого Артиста. Я всегда знал , что у моих детей — прекрасный вкус», — написал Филипп Киркоров под совместной фотографией с легендарным музыкантом.

«Фото просто супер!!!!!», «Мой кумир! Валерий Леонтьев!!!! И Фила обожаююю!!!», «Филя ты шикарен, а Валера вечно молодой», «Валерий-революционер в мире русского шоу-бизнеса! Люблю и уважаю!», «Как молодо выглядит Леонтьев», «Супер стильные! Классные! Яркие! Настоящие», — восхищены поклонники таланта артистов.

«Уфффф что с Валерой», «Ужас как леонтьев по старел», «Так и лет то не мало 74 года если не ошибаюсь возраст то берёт своё», «Это няня детей??? Рядом которая стоит. А почему у неё руки такие волосатые???», «Я думала Филя с женщиной.Порадовалась за него.Ан нет», «Леонтьев как-то странно выглядит. Румяна на щеках», «Это Леонтьев? Я думал тетенька какая-то стоит...», «Я очень извиняюсь,но.... Леонтьев выглядит как старая женщина.......», «Мне тоже показалось это женщина», «Пока не прочитала думала что с какой-то женщиной стоят», «С бородой? Какая ж это женщина», «Не узнала Леонтьева, показалось, что это Лайма Вайкуле», «Мне показалось, что Аллегрова рядом», «Думала Елена Воробей», «Это разве не Елена Воробей?», «А я подумала Песков», «Думала, Агузарова с ними», «Валерия Леонтьева», «Леонтьев неузнаваемый стал…», «Не думала что Леонтьев на старости лет женщиной станет,наверно в 80-х стеснялся что ли операцыю по смене пола делать...», «Лицо-Маска .Мужчине так стареть не нужно......Хоть какой звездой бы он не был», «Всегда была поклонницей Валерия Леонтьева ,в теперь могу только на слух его воспринимать ,смотреть не возможно ,это совсем не его лицо,искусственная маска,не знаю хорошо это,или плохо,может все таки надо достойно стареть и не бояться этого ,не знаю ,не мне судить об этом», «Как Микки Рурк весь обколотый, на себя не похож уже», — обсуждают фолловеры.

«Леонтьев никогда на бабу не был похож. Глупости не пишите. Он просто ухоженный мужчина», «Осуждают и высмеивают великих,талантливых певцов только те,кто ничего сам в жизни не достиг и ,поэтому,очень злой и завистливый», «Не слушайте никого. Я обоих вас обожаю. У каждого свой вкус. А как говорится на вкус и цвет товарищей нет», «Общество прогнило. Два замечательных артиста. Да, старость никого не щадит все постареем рано или поздно, и насмехатся не стоит, ни над внешностью ни над дружбый. Филипп, вы красавчик! Здоровья Вам и вашим деткам! Валерий Леонтьев молодец», — защищают Валерия поклонники.

Фото: globallookpress, instagram