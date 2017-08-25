Горячие танцы и море критики: Ольга Бузова запела по-английски
Упорству и работоспособности Ольги Бузовой можно только позавидовать! После расставания с Дмитрием Тарасовым она, невзирая на критику, одну за другой выпускает песни, снимает клипы, и даже свой единственный отпуск посвятила труду.
Сегодня звезда «Дома-2» представила своим фанатам еще одну песню. «Я с огромным трепетом и безграничной радостью представляю вам, мои любимые, свой ПЕРВЫЙ англоязычный трек "Not Enough For Me" который вышел на моем первом сольном альбоме "Под Звуки Поцелуев". Это новый этап в моем творчестве и я счастлива, что могу делиться с вами своими мыслями и творчеством», — написала она.
«Я, правда, очень горжусь этой работой, для меня это совершенно новый этап и уровень...в исполнении и звучании. У меня сразу возникло желание записать #МалоПоловин на английском языке, а когда мы перевели песню и доделали аранжировку, то получился абсолютно новый независимый трек, от которого я сама лично тащусь уже 2 месяца...Мне Мало Половин, и всегда Not Enough For Me...я хочу развиваться и расширять свои возможности и горизонты...и мне так приятно, что вы поддерживаете мои начинания», — пояснила она.
Однако не все подписчики оценили новое творение звезды. В основном они критикуют акцент, с которым поет новоиспеченная артистка. «Песня еще ничего. Но из-за произношения не возможно слушать», «Произношение уши режет», «Оля, мне нравиться твое творчество, но пой лучше на русском языке))», — пишут они.
Также они отметили, что на своем новом видео Оля появилась в наряде такого же цвета, какой выбрала Анастасия Костенко для романтического отдыха с Дмитрием Тарасовым. «Оль, ты круче Костенко и даже не пытайся надевать цвет платьев, которые носит она, подражать ее стилю, мой парень тоже спит с шлюхами, это у всех нас девочек такая судьба, ты круче сама по себе, талантливее и перспективнее, развивай свою неординарность, ты достойна лучшего», — сочувствуют подписчицы.
Фото: instagram.com