Не все фанаты по-достоинству оценили новую работу Ольги Бузовой и ее наряд

Упорству и работоспособности Ольги Бузовой можно только позавидовать! После расставания с Дмитрием Тарасовым она, невзирая на критику, одну за другой выпускает песни, снимает клипы, и даже свой единственный отпуск посвятила труду. Сегодня звезда «Дома-2» представила своим фанатам еще одну песню. «Я с огромным трепетом и безграничной радостью представляю вам, мои любимые, свой ПЕРВЫЙ англоязычный трек "Not Enough For Me" который вышел на моем первом сольном альбоме "Под Звуки Поцелуев". Это новый этап в моем творчестве и я счастлива, что могу делиться с вами своими мыслями и творчеством», — написала она.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 25 2017 в 12:54 PDT

«Я, правда, очень горжусь этой работой, для меня это совершенно новый этап и уровень...в исполнении и звучании. У меня сразу возникло желание записать #МалоПоловин на английском языке, а когда мы перевели песню и доделали аранжировку, то получился абсолютно новый независимый трек, от которого я сама лично тащусь уже 2 месяца...Мне Мало Половин, и всегда Not Enough For Me...я хочу развиваться и расширять свои возможности и горизонты...и мне так приятно, что вы поддерживаете мои начинания», — пояснила она.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 25 2017 в 5:39 PDT