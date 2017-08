Не все фанаты по-достоинству оценили новую работу Ольги Бузовой и ее наряд

Упорству и работоспособности Ольги Бузовой можно только позавидовать! После расставания с Дмитрием Тарасовым она, невзирая на критику, одну за другой выпускает песни, снимает клипы, и даже свой единственный отпуск посвятила труду.

Сегодня звезда «Дома-2» представила своим фанатам еще одну песню. «Я с огромным трепетом и безграничной радостью представляю вам, мои любимые, свой ПЕРВЫЙ англоязычный трек "Not Enough For Me" который вышел на моем первом сольном альбоме "Под Звуки Поцелуев". Это новый этап в моем творчестве и я счастлива, что могу делиться с вами своими мыслями и творчеством», — написала она.