Эллиот Пейдж после смены пола заявил, что разводится с женой

Актер Эллиот Пейдж, ранее актриса Эллен Пейдж, известная по ролям в фильмах «Начало» и «Джуно», после смены смена пола объявил о намерении развестись с женой. Об этом сообщают западные СМИ. Пара эти сообщения пока не прокомментировала.

Жена Эллиота, известная танцовщица и хореограф Эмма Портнер, ранее активно поддержала решение Эллиота стать мужчиной, заявив, что очень гордится.

Ранее актриса Эллен Пейдж, которая уже заявляла о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщила, что намерена стать мужчиной, поскольку считает себя трансгендером, и настоятельно просила обращаться к ней, как к Эллиоту, и использовать местоимение «он» или «они».

«Мне нравится, что я трансгендер. Мне нравится, что я квир. Чем больше я принимаю себя, тем больше мечтаю, тем больше наполняется мое сердце. Всем трансгендерам, которые столкнулись с харассментом, абьюзом, ежедневной угрозой насилия, я хочу сказать: я вас вижу, я вас люблю и сделаю все, чтобы изменить этот мир к лучшему», — написала Эллен Пейдж на своей странице в Instagram.