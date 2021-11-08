Екатерина Варнава рассказала о том, как в школе ее подвергали унижениям: «Я была изгоем»

Свои школьные годы 36-летняя телеведущая вспоминает с горечью и сожалением. Она не то чтобы не пользовалась популярностью среди сверстников в те времена, но еще и подвергалась постоянным нападкам и унижениям.

«Были инциденты, когда меня били. За сопротивление. За то, что не разрешала себя оскорблять. За то, что пытались отбирать вещи, а я не отдавала…» — вспоминает артистка в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Особенно тяжело ею был пережит момент, когда после отказа девушки пойти на свидание с пригласившим ее молодым человеком, он пустил про нее не правдивый и оскорбительный слух . «Тоже был очень неприятный момент, когда мы уже были старшеклассниками. Мальчик, которому я отказала в прогулке, зашел в туалет, где все ребята курили, и сказал, что он воспользовался мной и бросил. Хотя этого не было. Он соврал. Какое-то количество времени я была изгоем, меня называли шлюхой», — делится Екатерина.

Как вспоминает Варнава, травля со стороны сверстников началась с самого первого дня после ее перехода в новую школу и знакомства с одноклассниками. «Первое, что мне сказали в школе, когда учительница меня представила: «Познакомьтесь, это Катя Варнава». Во-первых, моя фамилия почему-то вызвала какой-то неприятный шепоток. Вот это я очень хорошо запомнила: «Она вот к нам приехала из Германии». Тут же за секунду ребенок, мой ровесник, где-то с задней парты сказал слово фашистка. Учительница это проигнорировала и сделала вид, будто ничего не было. Но я это очень четко услышала», — сообщает юмористка.