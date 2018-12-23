Вдова Дмитрия Марьянова об алкоголизме супруга: «Я совершаю каминг-аут»

15 октября 2017 года на 48 году из жизни ушел актер Дмитрий Марьянов. До сих пор поклонники звезды театра и кино не могут поверить в смерть любимца и пытаются разобраться, кто виноват в том, что произошло. Многие начали обвинять Ксению Бик — вдову актера, воспитывающую рожденную от него дочь Анфису. В течение года после смерти супруга Ксения практически не разговаривала с прессой и лишь недавно согласилась откровенно поговорить с Дмитрием Борисовым в программе «Эксклюзив».
«Большинство думали, что мне есть, что скрывать. Год прошел в переустановке своих ценностей полностью. Я считала своей миссией оградить семью от любых проникновений. Сегодня я в какой-то степени совершаю каминг-аут», — призналась Ксения.
По словам вдовы Дмитрия Марьянова, на ее решение раскрыть правду о жизни супруга повлияло отношение одноклассников к Анфисе — к девочке начали подходить в школе на переменах и говорить, что ее отец был алкоголиком. Отношения Ксении Бик и Дмитрия Марьянова были наполнены теплотой и любовью, однако пагубное пристрастие к алкоголю омрачало их нежность и трепетность. Ксения отмечает, что предпринимала различные попытки бороться с зависимостью супруга: «Мы сделали все, что могли. Мы обошли все известные нам клиники в Москве, «Феникс» был последним местом, дальше идти уже было некуда».
Оказывается, еще в 2016 году Дмитрий находился на грани жизни и смерти — врачи обнаружили у него тромб в ноге, но актер отказался от госпитализации. Супруга следила за тем, чтобы Марьянов выполнял все предписания врачей, иначе бы «он просто умер бы у меня на руках».
Оторвавшийся тромб стал причиной смерти Дмитрия Марьянова, находившегося на реабилитации в «Фениксе». В свой последний день актер позвонил жене и сказал, что у него болит нога и попросил забрать его. Ксения вспомнила, что сразу же обратилась к знакомому мануальному терапевту: «Я сразу позвонила мануальщику, который был с нами долгие годы, и я ему доверяла. Он сказал, что это было обычное поведение больного, пытающегося выйти из клиники, поэтому я успокоилась». По мнению Бик, врачи реабилитационного центра потеряли контроль над ситуацией, и это привело к необратимым последствиям: «Я полагаю, все это началось еще днем. В клинике, грубо говоря, махнули рукой на него. Не стали обращать внимания на жалобы».
В откровенном разговоре с Дмитрием Борисовым Ксения затронула тему обвинений Ирины Лобачевой. Напомним, фигуристка, несколько лет состоявшая в отношениях с актером, заявила, что его смерть была выгодна Ксении ради получения квартиры в Москве. «Я девушка из приличной семьи, кандидат наук, психолог с большой базой. И нужно мне было придумывать такую схему ради трешки в Москве? Я Диму любила, и все, что она говорит, не соответствует истине»,— заявила Бик. Более того, Ксения отметила, что Ирина имеет непосредственное отношение к развитию у ее супруга пагубной зависимости. Вдова Дмитрия Марьянова подчеркнула, что не чувствует своей вины в гибели любимого супруга. По ее словам, она бы свела счеты с жизнью, если бы это было так.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram
Видео: YouTube