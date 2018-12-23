Вдова Дмитрия Марьянова об алкоголизме супруга: «Я совершаю каминг-аут»

15 октября 2017 года на 48 году из жизни ушел актер Дмитрий Марьянов. До сих пор поклонники звезды театра и кино не могут поверить в смерть любимца и пытаются разобраться, кто виноват в том, что произошло. Многие начали обвинять Ксению Бик — вдову актера, воспитывающую рожденную от него дочь Анфису. В течение года после смерти супруга Ксения практически не разговаривала с прессой и лишь недавно согласилась откровенно поговорить с Дмитрием Борисовым в программе «Эксклюзив».

«Большинство думали, что мне есть, что скрывать. Год прошел в переустановке своих ценностей полностью. Я считала своей миссией оградить семью от любых проникновений. Сегодня я в какой-то степени совершаю каминг-аут», — призналась Ксения.

По словам вдовы Дмитрия Марьянова, на ее решение раскрыть правду о жизни супруга повлияло отношение одноклассников к Анфисе — к девочке начали подходить в школе на переменах и говорить, что ее отец был алкоголиком. Отношения Ксении Бик и Дмитрия Марьянова были наполнены теплотой и любовью, однако пагубное пристрастие к алкоголю омрачало их нежность и трепетность. Ксения отмечает, что предпринимала различные попытки бороться с зависимостью супруга: «Мы сделали все, что могли. Мы обошли все известные нам клиники в Москве, «Феникс» был последним местом, дальше идти уже было некуда».