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Дочери Джоли и Питта снова оделись как мальчики и вышли с красавицей-мамой в свет

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анджелина Джоли с детьми

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12-летняя Шайло и 10-летняя Вивьен Джоли-Питт удивили поклонников своими образами на премьере мультфильма «Дамбо».

Давно не секрет, что старшая родная дочь Анджелины Джоли, Шайло, предпочитает одеваться как мальчик — в джинсы, худи, кеды, — но на днях выяснилось, что девочка «заразила» своим необычным вкусом в одежде и младшую сестру Вивьен.

Анджелина вывела дочерей, а также сына Нокса и приемную дочь Захару в свет на премьеру мультфильма «Дамбо», и Шайло с Вивьен решили одеться почти так же, как их брат. Выделялась лишь сама Энджи в очень женственном белом платье в греческом стиле и Захара — в черном платье с пайетками.

Напомним, недавно Джоли призналась в одном из интервью, что очень спокойно относится к тому, что ее дочери хотят носить мужскую одежду: «Я постоянно говорю дочкам, что мы все свободны. Любой может надеть платье и сделать макияж. Вас определяют ваши мысли. Ищите себя. О чем вы думаете? Какие ценности хотите отстаивать? И боритесь, чтобы у других людей были те же права, что и у вас». По слухам, Шайло даже подумывает сменить пол — и родители (и Анджелина, и ее экс-супруг Брэд Питт) не будут препятствовать этому ее желанию.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Birdie Thompson, ImagePressAgency/face to face, Dave Starbuck, Ik Aldama, Mehdi Taamallah, John Barrett / Global Look Press

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