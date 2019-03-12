Дочери Джоли и Питта снова оделись как мальчики и вышли с красавицей-мамой в свет

Давно не секрет, что старшая родная дочь Анджелины Джоли, Шайло, предпочитает одеваться как мальчик — в джинсы, худи, кеды, — но на днях выяснилось, что девочка «заразила» своим необычным вкусом в одежде и младшую сестру Вивьен.

Анджелина вывела дочерей, а также сына Нокса и приемную дочь Захару в свет на премьеру мультфильма «Дамбо», и Шайло с Вивьен решили одеться почти так же, как их брат. Выделялась лишь сама Энджи в очень женственном белом платье в греческом стиле и Захара — в черном платье с пайетками.