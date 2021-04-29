Дочь Уилла Смита объявила себя полиаморкой

20-летняя дочь Уилла Смита, актриса Уиллоу, призналась, что она полиаморка. Об этом она рассказала в программе Red Table Talk, которая транслировалась в Facebook.

Девушка рассказала своим 49-летней матери Джаде Пинкетт-Смит и 67-летней бабушке Эдриен Банфилд-Норрис, что быть полиарморкой намного вернее и рациональнее. В этом случае партнеры, хотя и состоят в отношениях, позволяют друг другу также заводить романы на стороне. В отличие от моногамных отношений, которые чреваты постоянными изменами, в этом случае роман становится честнее.

«Допустим, вам не очень хочется секса все время, а вашему партнеру хочется. И что же, если у одного нет этих потребностей, не должно быть и у другого?», — говорит Уиллоу.

Девушка добавила, что среди своих друзей полиаморна только она, и при этом у них секса больше, чем у нее.

Ранее Джада Пинкетт-Смит, супруга актера Уилла Смита, и сама Уиллоу признались, что их привлекают женщины. При этом сама молодая актриса заявляет, что отношений с девушками на данный момент у нее еще не было.