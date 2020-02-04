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«До чего же прекрасна»: 37-летняя Надежда Грановская удивила фанатов ярким образом с алой помадой и декольте

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Надежда Грановская

Фото: Instagram

Экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала в социальной сети фотографию, где позирует с непривычной укладкой с тугими кудрями и с ярким макияжем.

Надежда Грановская обычно показывает себя в Instagram в натуральной красоте и с минимумом макияжа, а то и вовсе без косметики. Подписчики экс-«виагры» хвалят ее за искренность и смелость публиковать фотографии без прикрас.

Однако новый образ Надежды с алой помадой и в наряде с декольте вызвал не меньший восторг у ее фолловеров. Стилисты подобрали необычный look для артистки для съемок на телевидении. Певица подписала фотографию лаконично: «Bonjour...».

«Божественная красавица», «До чего же хороша», «Красавица», «Шикарная», «Надюха — огонь», «Надюша, какая же ты красивая. Плюс ко всему ты просто умница, самая чудесная и привлекательная девушка на земле. Я всей душой тебя люблю», «Как все утонченно», — посыпались на Надежду комплименты.

Подписчики Грановской часто обсуждают не только ее внешность, но и фигуру, и физическую форму. Так, недавно певица похвалилась своей идеальной растяжкой и собрала сотни комплиментов.

Фото и видео: Instagram

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