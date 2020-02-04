«До чего же прекрасна»: 37-летняя Надежда Грановская удивила фанатов ярким образом с алой помадой и декольте

«Божественная красавица», «До чего же хороша», «Красавица», «Шикарная», «Надюха — огонь», «Надюша, какая же ты красивая. Плюс ко всему ты просто умница, самая чудесная и привлекательная девушка на земле. Я всей душой тебя люблю», «Как все утонченно», — посыпались на Надежду комплименты.

Подписчики Грановской часто обсуждают не только ее внешность, но и фигуру, и физическую форму. Так, недавно певица похвалилась своей идеальной растяжкой и собрала сотни комплиментов.