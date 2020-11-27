Десятки операций: сколько заплатила Аманда Лепор за перевоплощение из юноши во фрик-диву

Аманда Лепор — самый известный в мире трансгендер и, как она сама признается, женщина с самым дорогим телом. Аманда, рожденная Арманом, потратила целое состояние, чтобы стать той, о ком всегда мечтала.

Арман родился в 1967 году в семье инженера и домохозяйки. В раннем возрасте мальчик понял, что ощущает себя не тем, чье отражение видит в зеркале. В 11 лет он впервые услышал о смене пола и стал буквально бредить этой идеей. На свой страх и риск мальчик явился в школу в платье, но больше он там не учился. Его перевели на домашнее обучение — руководство резко высказалось против ученика.

«Даже когда я носила одежду для мальчиков, я выглядела, как девочка, и была самой маленькой в классе. Даже учителя не могли понять, кто я, — вспоминала позже Лепор. — Я вытерпела много насмешек».