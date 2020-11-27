Десятки операций: сколько заплатила Аманда Лепор за перевоплощение из юноши во фрик-диву
Фото: www.instagram.com/amandalepore/
Аманда Лепор — самый известный в мире трансгендер и, как она сама признается, женщина с самым дорогим телом. Аманда, рожденная Арманом, потратила целое состояние, чтобы стать той, о ком всегда мечтала.
Арман родился в 1967 году в семье инженера и домохозяйки. В раннем возрасте мальчик понял, что ощущает себя не тем, чье отражение видит в зеркале. В 11 лет он впервые услышал о смене пола и стал буквально бредить этой идеей. На свой страх и риск мальчик явился в школу в платье, но больше он там не учился. Его перевели на домашнее обучение — руководство резко высказалось против ученика.
«Даже когда я носила одежду для мальчиков, я выглядела, как девочка, и была самой маленькой в классе. Даже учителя не могли понять, кто я, — вспоминала позже Лепор. — Я вытерпела много насмешек».
Родители отпрыска поддержали, но не сразу, пытаясь исправить (запрещали играть в куклы и т.д.). Мальчика таскали по психиатрам, которые единогласно ставили диагноз «трансгендер». Когда родители смирились и приняли свое чадо, он легально начал принимать гормональные препараты для несовершеннолетних. На тот момент Арману было всего 15 лет.
Арман-Аманда рано стал взрослым: одновременно с приемом гормонов он уже зарабатывал первые деньги, придумывая костюмы для танцоров в клубе. В это же время у него уже был бойфренд, по стечению обстоятельств — пластический хирург. Он-то и оплатил юноше первую операцию — коррекцию носа.
С этого времени началось перевоплощение Армана в Аманду. В Сети не найти фото Лепор в детстве, но есть фото, и она сама показывала их в ток-шоу, где девушке чуть больше 20 и она невероятно красива.
Фото: Кадр видео
Операцию по смене пола Аманда перенесла в 17 лет, заплатив за это 10 тысяч долларов. И с тех пор — уже 40 лет — не перестает корректировать внешность, хотя нужно было остановиться давным-давно и сохранить свою красоту.
Вскоре Аманда Лепор вышла замуж за своего пластического хирурга, но попала в ад, став для него ручной игрушкой. «Я прожила так пять лет. Он постоянно меня ревновал, я не могла даже выйти из дома. А мне так хотелось работать, например, в небольшом отделе косметики», — рассказывала о своей юности Лепор. В этот трудный период она познакомилась с танцовщиком в клубе, и парень был крайне удивлен, что Аманда живет в таких невыносимых условиях, и посоветовал бросить мужа.
Лепор так и сделала, сбежав из родного Нью-Джерси в Нью-Йорк. И здесь у нее началась другая жизнь — яркая и сумасшедшая. По совету того же приятеля Аманда устроилась работать танцовщицей. Ее необычная внешность привлекала множество клиентов заведения. И вскоре она стала местной легендой — своеобразной Мэрилин Монро среди трансгендеров.
Фото: Кадр видео
Сегодня, глядя на зрелую женщину с гипертрофированными чертами лица, трудно поверить, что она три десятилетия назад была настоящей красоткой. Только скулы Аманда увеличивала 12 раз (все обошлось ей в 2,5 тысячи долларов).
Дважды Лепор «переделывала» губы: сначала раздула их до невероятных размеров, а после уменьшала. Правда, с возрастом вновь стала их подкачивать. За эти процедуры она заплатила около 6 тысяч.
Грудь фрик-дивы «подрастала» дважды: на первом этапе до третьего размера, а после — до пятого. Эти модификации обошлись в 9 тысяч долларов.
Фото: Getty Images
Экспериментировала «королева трансгендеров» и с цветом волос: была шатенкой, жгучей брюнеткой, девушкой с русыми волосами. Теперь уже много лет Аманда Лепор блондинка.
Не оставила она в покое и талию. Сначала она сломала нижние ребра, а после закрепила эффект постоянным ношением корсетов. И все это она терпела за большие деньги, операция стоила 1,7 тысячи долларов. Хирурги прошлись даже по линии роста волос и форме бровей, чтобы визуально уменьшить лоб (еще две тысячи). Форму глаз она корректировала дважды — за 9 тысяч долларов.
Фото: Getty Images
Для поддержания женственных форм Аманда Лепор должна всю жизнь принимать гормоны, которые ей обходятся более чем в полтысячи долларов ежемесячно.
Фото: Getty Images
Сколько бы Аманда ни старалась продлить молодость, время берет свое. Сейчас Лепор выглядит, как настоящий фрик с неестественными чертами лица.
И все же она по-прежнему популярна. Сообщества людей с нетрадиционной ориентацией считают ее своим секс-символом и иконой красоты. Лепор постоянная участница показов мод и ток-шоу. В ближайшее время вряд ли ее активность пойдет на спад, а пластическая хирургия на время еще отсрочит ее угасание.
Фото и видео: Instagram Аманды Лепор, Getty Images, East News, кадры видео с youtube-канала Mick
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