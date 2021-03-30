Деми Ловато снова совершила каминг-аут
Фото: picture-alliance.com
В подкасте ведущего Джо Рогана она призналась, что является человеком, который испытывает влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности. На вопрос ведущего о том, пансексуалка ли звезда, она ответила утвердительно и добавила, что «любит что угодно».
Ловато подчеркнула, что чувствует в себе ярко выраженную сексуальную флюидность. Она видит причину этого в том, что раньше была очень закрытой.
Ранее Деми уже совершала каминг-аут. Тогда она сообщила, что является квир-персоной, отметив, что у нее есть влечение как к мужчинам, так и к женщинам.
В сентябре 2020 года стало известно, что певица разорвала отношения с женихом, актером сериала «Молодые и дерзкие» Максом Эрихом, спустя два месяца после помолвки. До Макса Деми встречалась с братом Майли Сайрус Трейсом, Джо Джонасом, Уилмером Вальдеррамой.
Деми Ловато известна как автор и исполнитель песен и актриса. Она снялась в таких фильмах, как «Побег», «Анатомия страсти», «Лузеры». Всего на ее счету более 70 фильмов и сериалов.
Фото: picture-alliance.com
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