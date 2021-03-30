Деми Ловато снова совершила каминг-аут

В подкасте ведущего Джо Рогана она призналась, что является человеком, который испытывает влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности. На вопрос ведущего о том, пансексуалка ли звезда, она ответила утвердительно и добавила, что «любит что угодно».

Ловато подчеркнула, что чувствует в себе ярко выраженную сексуальную флюидность. Она видит причину этого в том, что раньше была очень закрытой.