Дарья Повереннова резко высказалась об изменах: «Не давайте об себя ноги вытирать»

В этот раз актриса решила высказаться на тему измены. Большой пост она посвятила девушке, которая в комментариях на странице Дарьи заметила: «Если тебе изменяют, значит, что-то в тебе не так, надо искать проблемы внутри себя».

«Точно! ТЫ ВЫБРАЛА НЕ ТОГО МУЖЧИНУ! Запомните это, девочки, девушки, женщины! Выбирайте ТЕХ, не идите на компромисс, иначе так всю жизнь и проживете, договариваясь с собой, что «все будет хорошо». Если вы «умерли» (а я считаю измену маленькой смертью), мир уже не станет прежним никогда!», - уверена Дарья Повереннова.

Актриса отметила, что простить измену можно только из-за любви к стабильности, комфорту, но не человеку. «Любовь в каноническом смысле не имеет к такому «прощению» никакого отношения! Почему я так категорична? Потому что прошла через предательства-измены (с обеих сторон). Получила сама по шапке, сделала правильные выводы, и вышла из борьбы победительницей!», - продолжает Дарья.