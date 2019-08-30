Дарья Повереннова резко высказалась об изменах: «Не давайте об себя ноги вытирать»

Дарья Повереннова часто делится с подписчиками своими мыслями. Актриса общается с фолловерами, отвечая на их вопросы.
В этот раз актриса решила высказаться на тему измены. Большой пост она посвятила девушке, которая в комментариях на странице Дарьи заметила: «Если тебе изменяют, значит, что-то в тебе не так, надо искать проблемы внутри себя».
«Точно! ТЫ ВЫБРАЛА НЕ ТОГО МУЖЧИНУ! Запомните это, девочки, девушки, женщины! Выбирайте ТЕХ, не идите на компромисс, иначе так всю жизнь и проживете, договариваясь с собой, что «все будет хорошо». Если вы «умерли» (а я считаю измену маленькой смертью), мир уже не станет прежним никогда!», - уверена Дарья Повереннова.
Актриса отметила, что простить измену можно только из-за любви к стабильности, комфорту, но не человеку. «Любовь в каноническом смысле не имеет к такому «прощению» никакого отношения! Почему я так категорична? Потому что прошла через предательства-измены (с обеих сторон). Получила сама по шапке, сделала правильные выводы, и вышла из борьбы победительницей!», - продолжает Дарья.
«Да, в умных книжках пишут, что мужчины от природы полигамны. О’кей, согласна. Но, товарищи, мы же не в лесу и не в прайдах живём, а в социуме. И стали уже не просто сапиенсами, а гомо-сапиенсами.
Если вы не в силах справиться со своей любвеобильной природой, договоритесь друг с другом на берегу. Мол, такая наша любовь будет: разнообразная! Это ваш выбор, почему нет.
Но, если для вас важно такое человеческое качество, как верность, - не давайте об себя ноги вытирать. (Но и не вытирайте сами!!) Вытерли один раз - вытрут еще много раз.
А если уж «простили» измену, то это не любовь, а СТРАХ! Неопределенности, неизвестности, одиночества и прочее, и прочее, и прочее... И это тоже ваш выбор!
Но только помните, что вы даже не дали себе шанса начать относиться с любовью к СЕБЕ!», - заключила актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Под постом Дарьи разгорелась дискуссия. Одни уверяют, что Дарья высказалась точнее самого классного психолога. Другие считают, что не нужно путать секс и любовь, и один раз – не беда. Третьи отметили, что в жизни человеку можно простить все.
А какая точка зрения вам ближе?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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